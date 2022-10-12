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Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти - РИА Новости, 12.10.2022
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Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти
Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти - РИА Новости, 12.10.2022
Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти
Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи носит чисто экономический характер, оно было принято государствами-членами единогласно, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:25
2022-10-12T00:25
в мире
цены на нефть
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи носит чисто экономический характер, оно было принято государствами-членами единогласно, сообщил телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, и президент Джо Байден считает, что их нужно менять. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить с ноября нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать, видя в этом поддержку России.При этом глава МИД подчеркнул, что "отношения королевства с Вашингтоном носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности в регионе, а военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном идет на пользу обеим странам". "Наши отношения с США с момента их основания институциональные", - добавил министр.
https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек, россия
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, ОПЕК, Россия
00:25 12.10.2022
 
Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти

Глава саудовского МИД заявил, что решение ОПЕК+ носит чисто экономический характер

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Архивное фото
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ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи носит чисто экономический характер, оно было принято государствами-членами единогласно, сообщил телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 02:15
В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+
Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, и президент Джо Байден считает, что их нужно менять. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить с ноября нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать, видя в этом поддержку России.
"Страны-участницы соглашения ОПЕК+ действовали ответственно и приняли соответствующее решение. Решение ОПЕК+ носит чисто экономический характер, оно было принято странами единогласно. Они стремятся стабилизоровать рынок и обеспечить соблюдение интересов производителей и потребителей", - отметил бен Фархан.
При этом глава МИД подчеркнул, что "отношения королевства с Вашингтоном носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности в регионе, а военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном идет на пользу обеим странам". "Наши отношения с США с момента их основания институциональные", - добавил министр.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 12:23
WT: в США придумали способ отомстить Саудовской Аравии после решения ОПЕК+
 
В миреЦены на нефтьДжо БайденСаудовская АравияСШАОПЕКРоссия
 
 
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