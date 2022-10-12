https://ria.ru/20221012/opek-1823259676.html

Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти

Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти - РИА Новости, 12.10.2022

Глава саудовского МИД прокомментировал решение ОПЕК+ о добыче нефти

Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи носит чисто экономический характер, оно было принято государствами-членами единогласно, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T00:25

2022-10-12T00:25

2022-10-12T00:25

в мире

цены на нефть

джо байден

саудовская аравия

сша

опек

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593033869_0:102:3264:1938_1920x0_80_0_0_f4d745f205b8455b3d4d1bc41a966afb.jpg

ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи носит чисто экономический характер, оно было принято государствами-членами единогласно, сообщил телеканалам "Аль-Арабия" и "Хадас" министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, и президент Джо Байден считает, что их нужно менять. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить с ноября нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать, видя в этом поддержку России.При этом глава МИД подчеркнул, что "отношения королевства с Вашингтоном носят стратегический характер и направлены на поддержание безопасности и стабильности в регионе, а военное сотрудничество между Эр-Риядом и Вашингтоном идет на пользу обеим странам". "Наши отношения с США с момента их основания институциональные", - добавил министр.

https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html

https://ria.ru/20221009/ssha-1822586702.html

саудовская аравия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, джо байден, саудовская аравия, сша, опек, россия