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В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/odessa-1823410182.html
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов - РИА Новости, 12.10.2022
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов
Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила городская... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:42
2022-10-12T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
илон маск
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины", — говорится в публикации.В начале октября Маск выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН"; Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Хрущева". Кроме того, Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины. Затем он посвятил этой теме еще несколько твитов, отметив, в частности, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию.Предложение Маска вызвало на Украине большой резонанс. В офисе Зеленского заявили, что не позволят решать судьбу страны без ее участия, а пользователи интернета оставили в Twitter множество гневных комментариев, зачастую нецензурных.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что американский предприниматель, по сути, констатирует реальное положение дел. По его словам, то, что такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода из украинского кризиса, весьма позитивно.
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в мире, украина, одесса, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Илон Маск
15:42 12.10.2022 (обновлено: 18:15 12.10.2022)
 
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов

В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов со знаменитостями, которые помогли Украине

© кадр из видеоРабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
© кадр из видео
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины", — говорится в публикации.
В начале октября Маск выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН"; Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Хрущева". Кроме того, Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины. Затем он посвятил этой теме еще несколько твитов, отметив, в частности, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию.
Предложение Маска вызвало на Украине большой резонанс. В офисе Зеленского заявили, что не позволят решать судьбу страны без ее участия, а пользователи интернета оставили в Twitter множество гневных комментариев, зачастую нецензурных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что американский предприниматель, по сути, констатирует реальное положение дел. По его словам, то, что такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода из украинского кризиса, весьма позитивно.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаИлон Маск
 
 
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