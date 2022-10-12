https://ria.ru/20221012/odessa-1823410182.html
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов - РИА Новости, 12.10.2022
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов
Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила городская... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:42
2022-10-12T15:42
2022-10-12T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
илон маск
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины", — говорится в публикации.В начале октября Маск выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН"; Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Хрущева". Кроме того, Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины. Затем он посвятил этой теме еще несколько твитов, отметив, в частности, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию.Предложение Маска вызвало на Украине большой резонанс. В офисе Зеленского заявили, что не позволят решать судьбу страны без ее участия, а пользователи интернета оставили в Twitter множество гневных комментариев, зачастую нецензурных.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что американский предприниматель, по сути, констатирует реальное положение дел. По его словам, то, что такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода из украинского кризиса, весьма позитивно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, илон маск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Илон Маск
15:42 12.10.2022 (обновлено: 18:15 12.10.2022)
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов
В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов со знаменитостями, которые помогли Украине
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила
городская администрация в Telegram-канале.
"Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины", — говорится в публикации.
В начале октября Маск
выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН"; Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Хрущева". Кроме того, Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины. Затем он посвятил этой теме еще несколько твитов, отметив, в частности, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию
.
Предложение Маска вызвало на Украине большой резонанс. В офисе Зеленского заявили, что не позволят решать судьбу страны без ее участия, а пользователи интернета оставили в Twitter множество гневных комментариев, зачастую нецензурных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что американский предприниматель, по сути, констатирует реальное положение дел. По его словам, то, что такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода из украинского кризиса, весьма позитивно.