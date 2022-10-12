https://ria.ru/20221012/odessa-1823410182.html

В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов

В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов - РИА Новости, 12.10.2022

В Одессе убирают фото Илона Маска с билбордов

Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила городская... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:42

2022-10-12T15:42

2022-10-12T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

илон маск

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фото американского миллиардера Илона Маска снимают с одесских билбордов, на которых изображены поддержавшие Украину знаменитости, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины", — говорится в публикации.В начале октября Маск выступил в Twitter c планом урегулирования конфликта на Украине. В частности, он предложил провести в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы "под наблюдением ООН"; Крым, по его словам, должен остаться "формальной частью России", как это было "до ошибки Хрущева". Кроме того, Маск призвал предоставить полуострову гарантии водоснабжения и закрепить нейтральный статус Украины. Затем он посвятил этой теме еще несколько твитов, отметив, в частности, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию.Предложение Маска вызвало на Украине большой резонанс. В офисе Зеленского заявили, что не позволят решать судьбу страны без ее участия, а пользователи интернета оставили в Twitter множество гневных комментариев, зачастую нецензурных.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что американский предприниматель, по сути, констатирует реальное положение дел. По его словам, то, что такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода из украинского кризиса, весьма позитивно.

https://ria.ru/20221009/mask-1822631210.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, илон маск