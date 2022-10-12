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Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере - РИА Новости, 12.10.2022
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Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере - РИА Новости, 12.10.2022
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
Казахстан и Россия сотрудничают в военной сфере в рамках взятых на себя обязательств, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны не планируют РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:45
2022-10-12T10:45
россия
казахстан
в мире
министерство обороны казахстана
министерство обороны рф (минобороны рф)
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан и Россия сотрудничают в военной сфере в рамках взятых на себя обязательств, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны не планируют подписание каких-либо соглашений по этой части, сообщил министр обороны республики Руслан Жаксылыков."На сегодняшний день никаких проблем у нас (Казахстана и России - ред.) нет. Все в рамках договорных обязательств", - сказал Жаксылыков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.На вопрос о том, будут ли оборонные ведомства двух стран подписывать соглашения в рамках визита в Астану российского лидера, министр ответил отрицательно."В части военного сотрудничества у нас все вопросы уже отработаны", - пояснил он.Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что Путин в среду отправится в Астану после серии встреч и совещаний, там будет работать в четверг и пятницу. На четверг намечена встреча Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, на ней будут обсуждаться и Украина, и двусторонние отношения.
https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html
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россия, казахстан, в мире, министерство обороны казахстана, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Казахстан, В мире, Министерство обороны Казахстана, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
10:45 12.10.2022
 
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере

Глава Минобороны Жаксылыков: Астана и Москва придерживаются обязательств в военной сфере

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаги Казахстана и России. Архивное фото
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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан и Россия сотрудничают в военной сфере в рамках взятых на себя обязательств, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану стороны не планируют подписание каких-либо соглашений по этой части, сообщил министр обороны республики Руслан Жаксылыков.
"На сегодняшний день никаких проблем у нас (Казахстана и России - ред.) нет. Все в рамках договорных обязательств", - сказал Жаксылыков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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На вопрос о том, будут ли оборонные ведомства двух стран подписывать соглашения в рамках визита в Астану российского лидера, министр ответил отрицательно.
"В части военного сотрудничества у нас все вопросы уже отработаны", - пояснил он.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что Путин в среду отправится в Астану после серии встреч и совещаний, там будет работать в четверг и пятницу. На четверг намечена встреча Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, на ней будут обсуждаться и Украина, и двусторонние отношения.
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