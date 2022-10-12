https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html

В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"

В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.10.2022

В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"

Утечка на нефтепроводе "Дружба" и другие проблемы вокруг поставок российских энергоресурсов смотрятся как часть энергетической войны, заявила вице-премьер и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:59

2022-10-12T11:59

2022-10-12T13:39

экономика

северный поток

сербия

авария на "северных потоках"

нефтепровод "дружба"

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БЕЛГРАД, 12 окт — РИА Новости. Утечка на нефтепроводе "Дружба" и другие проблемы вокруг поставок российских энергоресурсов смотрятся как часть энергетической войны, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.По мнению вице-премьера, авария на польском участке нефтепровода "Дружба" стала продолжением инцидента на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", где из-за диверсии вышли из строя три из четырех ниток.Сегодня утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. Причины аварии пока не называются, но в правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отмечают падение давления в трубопроводе.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.На прошлой неделе стало известно, что власти Сербии рассматривают возможность подключиться к нефтепроводу на территории Венгрии.

https://ria.ru/20221003/diversii-1821003967.html

сербия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток, сербия, авария на "северных потоках", нефтепровод "дружба"