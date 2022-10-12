11:59 12.10.2022 (обновлено: 13:39 12.10.2022)
В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"
Вице-премьер Сербии Михайлович назвала ЧП на "Дружбе" частью мировой энергетической войны
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 окт — РИА Новости. Утечка на нефтепроводе "Дружба" и другие проблемы вокруг поставок российских энергоресурсов смотрятся как часть энергетической войны, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.
"То, что все мы должны знать, — идет мировая энергетическая война. Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война", — сказала она.
По мнению вице-премьера, авария на польском участке нефтепровода "Дружба" стала продолжением инцидента на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", где из-за диверсии вышли из строя три из четырех ниток.
Сегодня утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. Причины аварии пока не называются, но в правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отмечают падение давления в трубопроводе.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
На прошлой неделе стало известно, что власти Сербии рассматривают возможность подключиться к нефтепроводу на территории Венгрии.
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