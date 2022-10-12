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США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти - РИА Новости, 12.10.2022
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США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти
США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти - РИА Новости, 12.10.2022
США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти
США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше предложенного странами G7 потолка цен, заявил в среду замглавы американского минфина... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:40
2022-10-12T17:51
экономика
сша
колумбийский университет
нью-йорк (город)
g7
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше предложенного странами G7 потолка цен, заявил в среду замглавы американского минфина Уолли Адейемо."Мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не видим в этом необходимости", - сказал Адейемо на энергетической конференции, организованной на площадке Колумбийского университета в Нью-Йорке."Чего мы добиваемся в конечном счете, так это создания экономических стимулов для всех сторон - чтобы создать ситуацию, когда российская нефть продолжает поступать на рынки, а цены для покупателей и доходы России будут снижаться. По нашему мнению, это является экономически целесообразным для всех вовлеченных игроков", - добавил замглавы американского минфина.Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html
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экономика, сша, колумбийский университет, нью-йорк (город), g7, санкции в отношении россии, россия
Экономика, США, Колумбийский университет, Нью-Йорк (город), G7, Санкции в отношении России, Россия
17:40 12.10.2022 (обновлено: 17:51 12.10.2022)
 
США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти

Минфин США: Вашингтон не введет санкции за покупку российской нефти выше "потолка" цен

© AP Photo / Jose Luis MaganaКупол Капитолия США в Вашингтоне
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Купол Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше предложенного странами G7 потолка цен, заявил в среду замглавы американского минфина Уолли Адейемо.
"Мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не видим в этом необходимости", - сказал Адейемо на энергетической конференции, организованной на площадке Колумбийского университета в Нью-Йорке.
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"Чего мы добиваемся в конечном счете, так это создания экономических стимулов для всех сторон - чтобы создать ситуацию, когда российская нефть продолжает поступать на рынки, а цены для покупателей и доходы России будут снижаться. По нашему мнению, это является экономически целесообразным для всех вовлеченных игроков", - добавил замглавы американского минфина.
Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
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ЭкономикаСШАКолумбийский университетНью-Йорк (город)G7Санкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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