https://ria.ru/20221012/neft-1823472498.html

США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти

США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти - РИА Новости, 12.10.2022

США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти

США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше предложенного странами G7 потолка цен, заявил в среду замглавы американского минфина... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:40

2022-10-12T17:40

2022-10-12T17:51

экономика

сша

колумбийский университет

нью-йорк (город)

g7

санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше предложенного странами G7 потолка цен, заявил в среду замглавы американского минфина Уолли Адейемо."Мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не видим в этом необходимости", - сказал Адейемо на энергетической конференции, организованной на площадке Колумбийского университета в Нью-Йорке."Чего мы добиваемся в конечном счете, так это создания экономических стимулов для всех сторон - чтобы создать ситуацию, когда российская нефть продолжает поступать на рынки, а цены для покупателей и доходы России будут снижаться. По нашему мнению, это является экономически целесообразным для всех вовлеченных игроков", - добавил замглавы американского минфина.Евросоюз ранее согласовал восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на морскую транспортировку российской нефти и введения дальнейших ограничений на транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221007/es-1822168921.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823200696.html

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нью-йорк (город)

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экономика, сша, колумбийский университет, нью-йорк (город), g7, санкции в отношении россии, россия