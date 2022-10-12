Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/nato-1823343218.html
Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву
Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву - РИА Новости, 12.10.2022
Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседаний глав минобороны стран альянса рассказал, на поставках каких именно систем ПВО собирается... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:59
2022-10-12T13:37
в мире
йенс столтенберг
украина
россия
брюссель
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседаний глав минобороны стран альянса рассказал, на поставках каких именно систем ПВО собирается сконцентрироваться блок.Ранее Столтенберг сообщил, что альянс на фоне последних событий намерен сделать акцент на поставках Украине ПВО для защиты гражданских объектов."Союзники уже поставляли системы ПВО (Украине – ред.), но нужно больше, нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач", - пояснил он.По словам генсека, "Украина – большая страна, с большим количеством городов, нам необходимо расширить масштабы (поставок – ред.), чтобы Украина смогла защищать больше городов и территорий от ужасных российских атак на гражданское население".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221011/pvo-1823171755.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, украина, россия, брюссель, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Брюссель, НАТО
12:59 12.10.2022 (обновлено: 13:37 12.10.2022)
 
Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву

Генсек НАТО Столтенберг призвал поставить Украине системы ПВО дальнего и ближнего действия

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседаний глав минобороны стран альянса рассказал, на поставках каких именно систем ПВО собирается сконцентрироваться блок.
Ранее Столтенберг сообщил, что альянс на фоне последних событий намерен сделать акцент на поставках Украине ПВО для защиты гражданских объектов.
"Союзники уже поставляли системы ПВО (Украине – ред.), но нужно больше, нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач", - пояснил он.
По словам генсека, "Украина – большая страна, с большим количеством городов, нам необходимо расширить масштабы (поставок – ред.), чтобы Украина смогла защищать больше городов и территорий от ужасных российских атак на гражданское население".
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 17:08Специальная военная операция на Украине
Генсек НАТО приветствовал объявление о поставках систем ПВО Украине
 
В миреЙенс СтолтенбергУкраинаРоссияБрюссельНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала