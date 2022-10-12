https://ria.ru/20221012/nato-1823343218.html

Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву

Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву - РИА Новости, 12.10.2022

Генсек НАТО рассказал, какие системы ПВО будут поставлять Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседаний глав минобороны стран альянса рассказал, на поставках каких именно систем ПВО собирается... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:59

2022-10-12T12:59

2022-10-12T13:37

в мире

йенс столтенберг

украина

россия

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседаний глав минобороны стран альянса рассказал, на поставках каких именно систем ПВО собирается сконцентрироваться блок.Ранее Столтенберг сообщил, что альянс на фоне последних событий намерен сделать акцент на поставках Украине ПВО для защиты гражданских объектов."Союзники уже поставляли системы ПВО (Украине – ред.), но нужно больше, нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач", - пояснил он.По словам генсека, "Украина – большая страна, с большим количеством городов, нам необходимо расширить масштабы (поставок – ред.), чтобы Украина смогла защищать больше городов и территорий от ужасных российских атак на гражданское население".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221011/pvo-1823171755.html

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в мире, йенс столтенберг, украина, россия, брюссель, нато