Рейтинг@Mail.ru
НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/nato-1823339036.html
НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине
НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине
Министры обороны НАТО обсудят пути взаимодействия с оборонными предприятиями для восполнения запасов вооружений, значительно сократившихся из-за поставок... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:38
2022-10-12T12:38
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Министры обороны НАТО обсудят пути взаимодействия с оборонными предприятиями для восполнения запасов вооружений, значительно сократившихся из-за поставок Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны стран блока."Я ожидаю, что министры договорятся о пересмотре рекомендаций по запасам вооружений, а также о более тесном сотрудничестве с производителями", - сообщил он.По его словам, у НАТО есть все необходимые механизмы, в том числе механизм долгосрочного планирования, для формирования заказов на долгосрочную перспективу. "Это необходимо как для обеспечения собственной обороноспособности, так и для продолжения поддержки Украины", - пояснил генсек.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/nato-1823334732.html
https://ria.ru/20221012/nato-1823324314.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_557:668:2397:2048_1920x0_80_0_0_a79811cc41741d6085913ebb38367c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, украина, нато, брюссель
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Брюссель
12:38 12.10.2022
 
НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине

В НАТО обсудят наращивание сократившихся из-за поставок Украине запасов вооружения

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Министры обороны НАТО обсудят пути взаимодействия с оборонными предприятиями для восполнения запасов вооружений, значительно сократившихся из-за поставок Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны стран блока.
"Я ожидаю, что министры договорятся о пересмотре рекомендаций по запасам вооружений, а также о более тесном сотрудничестве с производителями", - сообщил он.
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:25
Хаависто: НАТО вступится за Финляндию даже до ее вступления в блок
По его словам, у НАТО есть все необходимые механизмы, в том числе механизм долгосрочного планирования, для формирования заказов на долгосрочную перспективу. "Это необходимо как для обеспечения собственной обороноспособности, так и для продолжения поддержки Украины", - пояснил генсек.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:53Специальная военная операция на Украине
Столтенберг признал участие НАТО в конфликте на Украине, заявили в Кремле
 
В миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала