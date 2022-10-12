https://ria.ru/20221012/nato-1823339036.html

НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине

НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022

НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине

Министры обороны НАТО обсудят пути взаимодействия с оборонными предприятиями для восполнения запасов вооружений, значительно сократившихся из-за поставок... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:38

2022-10-12T12:38

2022-10-12T12:38

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Министры обороны НАТО обсудят пути взаимодействия с оборонными предприятиями для восполнения запасов вооружений, значительно сократившихся из-за поставок Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны стран блока."Я ожидаю, что министры договорятся о пересмотре рекомендаций по запасам вооружений, а также о более тесном сотрудничестве с производителями", - сообщил он.По его словам, у НАТО есть все необходимые механизмы, в том числе механизм долгосрочного планирования, для формирования заказов на долгосрочную перспективу. "Это необходимо как для обеспечения собственной обороноспособности, так и для продолжения поддержки Украины", - пояснил генсек.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221012/nato-1823334732.html

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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, брюссель