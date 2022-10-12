11:53 12.10.2022 (обновлено: 12:44 12.10.2022)
Столтенберг признал участие НАТО в конфликте на Украине, заявили в Кремле
Песков: слова Столтенберга можно считать признанием, что НАТО воюет на стороне Украины
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс воюет на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов, можно ли считать таким признанием слова Столтенберга о том, что "если Путин победит, то это станет не только большим поражением для украинцев, но и поражением и угрозой для всех нас".
С таким заявлением генсек НАТО выступил накануне перед заседанием глав оборонных ведомств стран — участниц альянса. Генсек добавил, что "НАТО не является частью конфликта", но его поддержка Украины играет ключевую роль.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также обратил внимание на слова Столтенберга, назвав их "прямым подтверждением блоком своего участия в войне против" России.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.