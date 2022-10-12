https://ria.ru/20221012/nato-1823324314.html

Столтенберг признал участие НАТО в конфликте на Украине, заявили в Кремле

Столтенберг признал участие НАТО в конфликте на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.10.2022

Столтенберг признал участие НАТО в конфликте на Украине, заявили в Кремле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс воюет на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:53

2022-10-12T11:53

2022-10-12T12:44

специальная военная операция на украине

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йенс столтенберг

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс воюет на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос журналистов, можно ли считать таким признанием слова Столтенберга о том, что "если Путин победит, то это станет не только большим поражением для украинцев, но и поражением и угрозой для всех нас".С таким заявлением генсек НАТО выступил накануне перед заседанием глав оборонных ведомств стран — участниц альянса. Генсек добавил, что "НАТО не является частью конфликта", но его поддержка Украины играет ключевую роль.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев также обратил внимание на слова Столтенберга, назвав их "прямым подтверждением блоком своего участия в войне против" России.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221011/nato-1823196844.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, нато, йенс столтенберг, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр