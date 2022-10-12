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Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/murray-1823305352.html
Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем
Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем - РИА Новости, 12.10.2022
Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем
Билл Мюррей заплатил девушке 100000 долларов, чтобы урегулировать харассмент-скандал, пишет The Guardian со ссылкой на Puck. РИА Новости, 12.10.2022
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культура
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знаменитости
билл мюррей
домогательство
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Билл Мюррей заплатил девушке 100000 долларов, чтобы урегулировать харассмент-скандал, пишет The Guardian со ссылкой на Puck. По данным СМИ, он повалил на кровать одну из работниц на съемочной площадке фильма "Быть смертным" и поцеловал. Оба они были в масках, согласно протоколам принятым по предотвращению распространения коронавируса. Мюррей утверждает, что он "шутил". Однако женщина, "гораздо моложе" него, интерпретировала поведение артиста как "полностью сексуальное" и была "в ужасе".Личность девушки не раскрывается. Известно, что она и свидетель инцидента подали официальные жалобы. Деньги Мюллер выплатил после достигнутого соглашения. Потерпевшая также отказалась от любых юридических претензий к создателям фильма, включая студию Searchlight и ее владельца Disney.Лента "Быть смертным" основана на одноименной научно-популярной книге хирурга Атула Гаванде. Съемки стартовали 28 марта. В апреле появились сообщения о том, что производство картины остановили из-за жалобы на неподобающее поведение Мюррея.
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новости культуры, знаменитости, билл мюррей, домогательство
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Билл Мюррей, домогательство
11:15 12.10.2022 (обновлено: 11:17 12.10.2022)
 
Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем

Guardian: Билл Мюррей заплатил сто тысяч долларов за урегулирование скандала на съемках

© AP Photo / Lionel CironneauБилл Мюррей
Билл Мюррей - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Lionel Cironneau
Билл Мюррей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Билл Мюррей заплатил девушке 100000 долларов, чтобы урегулировать харассмент-скандал, пишет The Guardian со ссылкой на Puck.
По данным СМИ, он повалил на кровать одну из работниц на съемочной площадке фильма "Быть смертным" и поцеловал. Оба они были в масках, согласно протоколам принятым по предотвращению распространения коронавируса. Мюррей утверждает, что он "шутил". Однако женщина, "гораздо моложе" него, интерпретировала поведение артиста как "полностью сексуальное" и была "в ужасе".
Личность девушки не раскрывается. Известно, что она и свидетель инцидента подали официальные жалобы.
Деньги Мюллер выплатил после достигнутого соглашения. Потерпевшая также отказалась от любых юридических претензий к создателям фильма, включая студию Searchlight и ее владельца Disney.
Лента "Быть смертным" основана на одноименной научно-популярной книге хирурга Атула Гаванде. Съемки стартовали 28 марта. В апреле появились сообщения о том, что производство картины остановили из-за жалобы на неподобающее поведение Мюррея.
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