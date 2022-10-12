https://ria.ru/20221012/murray-1823305352.html

Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем

Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем - РИА Новости, 12.10.2022

Появились подробности харассмент-скандала с Биллом Мюрреем

Билл Мюррей заплатил девушке 100000 долларов, чтобы урегулировать харассмент-скандал, пишет The Guardian со ссылкой на Puck. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:15

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Билл Мюррей заплатил девушке 100000 долларов, чтобы урегулировать харассмент-скандал, пишет The Guardian со ссылкой на Puck. По данным СМИ, он повалил на кровать одну из работниц на съемочной площадке фильма "Быть смертным" и поцеловал. Оба они были в масках, согласно протоколам принятым по предотвращению распространения коронавируса. Мюррей утверждает, что он "шутил". Однако женщина, "гораздо моложе" него, интерпретировала поведение артиста как "полностью сексуальное" и была "в ужасе".Личность девушки не раскрывается. Известно, что она и свидетель инцидента подали официальные жалобы. Деньги Мюллер выплатил после достигнутого соглашения. Потерпевшая также отказалась от любых юридических претензий к создателям фильма, включая студию Searchlight и ее владельца Disney.Лента "Быть смертным" основана на одноименной научно-популярной книге хирурга Атула Гаванде. Съемки стартовали 28 марта. В апреле появились сообщения о том, что производство картины остановили из-за жалобы на неподобающее поведение Мюррея.

https://ria.ru/20221011/deadpool-1823166099.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, билл мюррей, домогательство