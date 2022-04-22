https://ria.ru/20220422/murray-1784910027.html
Из-за жалобы на поведение Билла Мюррея остановили производство фильма
Из-за жалобы на поведение Билла Мюррея остановили производство фильма - РИА Новости, 22.04.2022
Из-за жалобы на поведение Билла Мюррея остановили производство фильма
Производство фильма "Being Mortal" ("Быть смертным") кинокомпании Searchlight приостановили из-за жалобы на неподобающее поведение Билла Мюррея, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:10
2022-04-22T15:10
2022-04-22T15:10
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Производство фильма "Being Mortal" ("Быть смертным") кинокомпании Searchlight приостановили из-за жалобы на неподобающее поведение Билла Мюррея, сообщает Deadline. Подробностей пока немного. Режиссер и сценарист ленты — Азис Ансари. Еще одну из ролей исполняет Сет Роген. Известно, что они на знаменитого актера жалобу не писали. Пока рано говорить о дальнейшей судьбе Мюррея в этом фильме, так как еще ведется расследование.Проект основан на одноименной научно-популярной книге хирурга Атула Гаванде. Съемки начались 28 марта. По словам инсайдеров, до прекращения производства было отснято где-то около половины ленты. Планировалось выпустить фильм в прокат в 2023 году. Еще неясно, повлияет ли приостановка на релиз. Searchlight от комментариев отказалась, так как расследование еще не закончено. У Мюррея уже были конфликты на съемочной площадке. Например, Люси Лью рассказывала о ссоре с ним во время работы над фильмом "Ангелы Чарли" 2000 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, билл мюррей, знаменитости, звезды
Из-за жалобы на поведение Билла Мюррея остановили производство фильма
Производство фильма "Быть смертным" остановили из-за жалобы на поведение Билла Мюррея
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Производство фильма "Being Mortal" ("Быть смертным") кинокомпании Searchlight приостановили из-за жалобы на неподобающее поведение Билла Мюррея, сообщает
Deadline.
Подробностей пока немного. Режиссер и сценарист ленты — Азис Ансари. Еще одну из ролей исполняет Сет Роген. Известно, что они на знаменитого актера жалобу не писали.
Пока рано говорить о дальнейшей судьбе Мюррея в этом фильме, так как еще ведется расследование.
Проект основан на одноименной научно-популярной книге хирурга Атула Гаванде. Съемки начались 28 марта. По словам инсайдеров, до прекращения производства было отснято где-то около половины ленты. Планировалось выпустить фильм в прокат в 2023 году. Еще неясно, повлияет ли приостановка на релиз.
Searchlight от комментариев отказалась, так как расследование еще не закончено.
У Мюррея уже были конфликты на съемочной площадке. Например, Люси Лью рассказывала о ссоре с ним во время работы над фильмом "Ангелы Чарли" 2000 года.