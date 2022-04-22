https://ria.ru/20220422/murray-1784910027.html

Из-за жалобы на поведение Билла Мюррея остановили производство фильма

Из-за жалобы на поведение Билла Мюррея остановили производство фильма - РИА Новости, 22.04.2022

Из-за жалобы на поведение Билла Мюррея остановили производство фильма

Производство фильма "Being Mortal" ("Быть смертным") кинокомпании Searchlight приостановили из-за жалобы на неподобающее поведение Билла Мюррея, сообщает... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:10

2022-04-22T15:10

2022-04-22T15:10

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Производство фильма "Being Mortal" ("Быть смертным") кинокомпании Searchlight приостановили из-за жалобы на неподобающее поведение Билла Мюррея, сообщает Deadline. Подробностей пока немного. Режиссер и сценарист ленты — Азис Ансари. Еще одну из ролей исполняет Сет Роген. Известно, что они на знаменитого актера жалобу не писали. Пока рано говорить о дальнейшей судьбе Мюррея в этом фильме, так как еще ведется расследование.Проект основан на одноименной научно-популярной книге хирурга Атула Гаванде. Съемки начались 28 марта. По словам инсайдеров, до прекращения производства было отснято где-то около половины ленты. Планировалось выпустить фильм в прокат в 2023 году. Еще неясно, повлияет ли приостановка на релиз. Searchlight от комментариев отказалась, так как расследование еще не закончено. У Мюррея уже были конфликты на съемочной площадке. Например, Люси Лью рассказывала о ссоре с ним во время работы над фильмом "Ангелы Чарли" 2000 года.

https://ria.ru/20220421/rihanna-1784691527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, билл мюррей, знаменитости, звезды