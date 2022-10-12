https://ria.ru/20221012/most-1823421658.html

СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту

СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту

Следственный комитет России установил личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:07

2022-10-12T16:07

2022-10-12T16:30

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

армения

грузия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следственный комитет России установил личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту, сообщило ведомство в Telegram-канале."В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", — говорится в релизе по итогам совещания главы СК Александра Бастрыкина в Симферополе.Отмечается, что специалисты провели несколько осмотров места теракта, а также десятки обысков в нескольких российских регионах.Ведомству удалось установить маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Первоначально сформированный груз доставили из порта Одессы в Болгарию, затем переправили в Грузию, оттуда в Армению. Там он прошел процедуру таможенного оформления, затем был вновь возвращен в Грузию, откуда его вывезли в Россию.Ранее во вторник ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри рулонов видно не было — они практически не отличались друг от друга.Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армения, грузия, александр бастрыкин, владимир путин, министерство обороны украины