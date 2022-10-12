Рейтинг@Mail.ru
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
Взрывчатку при досмотре фуры на российско-грузинской границе и при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:41
2022-10-12T14:41
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на крымском мосту
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822426030_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_9986af075bb288383d14a6c375a5d8ac.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывчатку при досмотре фуры на российско-грузинской границе и при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики, отражающие сигналы сканеров при проверке груза.Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин."Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что такая пленка "могла отразить или "замкнуть" сигнал".Генерал добавил, что в инженерном деле есть ряд приспособлений, например датчики, которые позволяют обмануть радары, видеоразведку, локаторы при помощи отражения сигналов."Поэтому благодаря определенным техническим средствам все можно организовать. Нужно также учитывать, что не на каждом посту есть технические средства для просвечивания, обнаружения взрывчатых веществ, да и при большом потоке фур не все из них будут разгружать и проверять", - пояснил Вдовин.Утром в среду ФСБ РФ объявила, что теракт на Крымском мосту организовала военная разведка Украины, а именно главное управление разведки Минобороны и лично его руководитель Кирилл Буданов.Теракт устроен с помощью взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны с полиэтиленовой пленкой и спрятанного в фуре, полагает российская спецслужба. В начале августа груз морем доставили из Одессы в Болгарию, оттуда в Грузию, затем в Армению, потом снова в Грузию, откуда и ввезли в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".Как минимум единожды груз просвечивали на таможенном посту (судя по компоновке колес фуры, по пути из Грузии в Россию). Из опубликованного ФСБ РФ снимка следует, что ничего подозрительного внутри рулонов на рентгеновском снимке видно не было - они практически не отличались друг от друга.Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Розыск остальных причастных продолжается.Теракт на Крымском мосту произошел рано утром в субботу, 8 октября: на ходу был взорван грузовой автомобиль, отчего загорелись топливные цистерны проезжавшего мимо поезда и рухнули два автомобильных пролета моста. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, жертвами взрыва стали четыре человека.
https://ria.ru/20221012/most-1823359847.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством к Крымскому мосту
Обнародовано видео досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством, и фото содержимого грузовика на таможенном посту
2022-10-12T14:41
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822426030_319:0:1280:721_1920x0_80_0_0_64d14be8aea649588c762523a375ce1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, крымский мост
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Крымском мосту, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Крымский мост
14:41 12.10.2022
 
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту

Генерал МЧС Вдовин: отражающая пленка могла скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту

© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
Перейти в медиабанк
Пожар на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывчатку при досмотре фуры на российско-грузинской границе и при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики, отражающие сигналы сканеров при проверке груза.
Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин.
"Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что такая пленка "могла отразить или "замкнуть" сигнал".
Генерал добавил, что в инженерном деле есть ряд приспособлений, например датчики, которые позволяют обмануть радары, видеоразведку, локаторы при помощи отражения сигналов.
"Поэтому благодаря определенным техническим средствам все можно организовать. Нужно также учитывать, что не на каждом посту есть технические средства для просвечивания, обнаружения взрывчатых веществ, да и при большом потоке фур не все из них будут разгружать и проверять", - пояснил Вдовин.
Утром в среду ФСБ РФ объявила, что теракт на Крымском мосту организовала военная разведка Украины, а именно главное управление разведки Минобороны и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Сотрудник ДПС досматривает грузовой автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 13:42
Стали известны подробности о фирме, замешанной в теракте на Крымском мосту
Теракт устроен с помощью взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны с полиэтиленовой пленкой и спрятанного в фуре, полагает российская спецслужба. В начале августа груз морем доставили из Одессы в Болгарию, оттуда в Грузию, затем в Армению, потом снова в Грузию, откуда и ввезли в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".
Как минимум единожды груз просвечивали на таможенном посту (судя по компоновке колес фуры, по пути из Грузии в Россию). Из опубликованного ФСБ РФ снимка следует, что ничего подозрительного внутри рулонов на рентгеновском снимке видно не было - они практически не отличались друг от друга.
Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Розыск остальных причастных продолжается.
Теракт на Крымском мосту произошел рано утром в субботу, 8 октября: на ходу был взорван грузовой автомобиль, отчего загорелись топливные цистерны проезжавшего мимо поезда и рухнули два автомобильных пролета моста. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, жертвами взрыва стали четыре человека.
Взрыв на Крымском мосту
© AP Photo

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

Тушение пожара на Крымском мосту
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© AFP 2022

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

Пожар на Крымском мосту
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

Автомобили пожарной службы МЧС РФ неподалеку от пункта обогрева для водителей в Тамани
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

Вертолет тушит пожар на Крымском мосту
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

Пункт обогрева для водителей в Тамани
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости Крым / Перейти в медиабанк

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

Очередь на автомобильной заправке в Симферополе
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

© AP Photo
2 из 8

В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.

© AFP 2022
4 из 8

По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 8

По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 8

После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.

© РИА Новости Крым
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Крымском мостуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала