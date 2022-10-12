https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту

Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту

Взрывчатку при досмотре фуры на российско-грузинской границе и при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:41

2022-10-12T14:41

2022-10-12T14:41

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на крымском мосту

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Взрывчатку при досмотре фуры на российско-грузинской границе и при подъезде к Крымскому мосту вполне могли "замаскировать" специальная пленка и датчики, отражающие сигналы сканеров при проверке груза.Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший руководитель 294-го Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России заслуженный спасатель РФ генерал-майор Николай Вдовин."Взрывчатку, вероятно, завернули в специальную пленку, которая не позволила просветить взрывчатое вещество сканерами", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что такая пленка "могла отразить или "замкнуть" сигнал".Генерал добавил, что в инженерном деле есть ряд приспособлений, например датчики, которые позволяют обмануть радары, видеоразведку, локаторы при помощи отражения сигналов."Поэтому благодаря определенным техническим средствам все можно организовать. Нужно также учитывать, что не на каждом посту есть технические средства для просвечивания, обнаружения взрывчатых веществ, да и при большом потоке фур не все из них будут разгружать и проверять", - пояснил Вдовин.Утром в среду ФСБ РФ объявила, что теракт на Крымском мосту организовала военная разведка Украины, а именно главное управление разведки Минобороны и лично его руководитель Кирилл Буданов.Теракт устроен с помощью взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны с полиэтиленовой пленкой и спрятанного в фуре, полагает российская спецслужба. В начале августа груз морем доставили из Одессы в Болгарию, оттуда в Грузию, затем в Армению, потом снова в Грузию, откуда и ввезли в Россию через пункт пропуска "Верхний Ларс".Как минимум единожды груз просвечивали на таможенном посту (судя по компоновке колес фуры, по пути из Грузии в Россию). Из опубликованного ФСБ РФ снимка следует, что ничего подозрительного внутри рулонов на рентгеновском снимке видно не было - они практически не отличались друг от друга.Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Розыск остальных причастных продолжается.Теракт на Крымском мосту произошел рано утром в субботу, 8 октября: на ходу был взорван грузовой автомобиль, отчего загорелись топливные цистерны проезжавшего мимо поезда и рухнули два автомобильных пролета моста. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, жертвами взрыва стали четыре человека.

https://ria.ru/20221012/most-1823359847.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством к Крымскому мосту Обнародовано видео досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством, и фото содержимого грузовика на таможенном посту 2022-10-12T14:41 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на крымском мосту, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, крымский мост