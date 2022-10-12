https://ria.ru/20221012/most-1823359847.html

Стали известны подробности о фирме, замешанной в теракте на Крымском мосту

Стали известны подробности о фирме, замешанной в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

Стали известны подробности о фирме, замешанной в теракте на Крымском мосту

Фирму "Транслогистик УА", фигурирующую в деле о теракте на Крымском мосту и, по данным ФСБ, замешанную в перевозке взрывчатки из Украины в Болгарию, за месяц до РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:42

2022-10-12T13:42

2022-10-12T13:42

в мире

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823286282_132:77:848:480_1920x0_80_0_0_9d603c950fb0ac9c17c039ad146f7518.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фирму "Транслогистик УА", фигурирующую в деле о теракте на Крымском мосту и, по данным ФСБ, замешанную в перевозке взрывчатки из Украины в Болгарию, за месяц до начала российской специальной военной операции зарегистрировал на себя житель Закарпатья Руслан Король, следует из данных Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).Согласно этим данным, ООО "Транслогистик УА" зарегистрировано 25 января, основной вид деятельности - "другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта", дополнительные виды деятельности - грузовой железнодорожный, автомобильный и морской транспорт, а также оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.Руслан Король, согласно данным ЕГРПОУ, прописан в городе Берегове Закарпатской области, улица Иштвана Сеченьи, дом 7, квартира 7.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).В числе участников переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению ФСБ назвала гражданина Украины Михаила Цюркало. Это тоже выходец из Закарпатья, прописанный по адресу: село Минай Ужгородского района, улица Транспортных строителей, 28.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством к Крымскому мосту Обнародовано видео досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством, и фото содержимого грузовика на таможенном посту 2022-10-12T13:42 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту