Стали известны подробности о фирме, замешанной в теракте на Крымском мосту

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фирму "Транслогистик УА", фигурирующую в деле о теракте на Крымском мосту и, по данным ФСБ, замешанную в перевозке взрывчатки из Украины в Болгарию, за месяц до начала российской специальной военной операции зарегистрировал на себя житель Закарпатья Руслан Король, следует из данных Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).Согласно этим данным, ООО "Транслогистик УА" зарегистрировано 25 января, основной вид деятельности - "другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта", дополнительные виды деятельности - грузовой железнодорожный, автомобильный и морской транспорт, а также оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.Руслан Король, согласно данным ЕГРПОУ, прописан в городе Берегове Закарпатской области, улица Иштвана Сеченьи, дом 7, квартира 7.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).В числе участников переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению ФСБ назвала гражданина Украины Михаила Цюркало. Это тоже выходец из Закарпатья, прописанный по адресу: село Минай Ужгородского района, улица Транспортных строителей, 28.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Кадры досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством к Крымскому мосту
Обнародовано видео досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством, и фото содержимого грузовика на таможенном посту
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Фирму "Транслогистик УА", фигурирующую в деле о теракте на Крымском мосту и, по данным ФСБ, замешанную в перевозке взрывчатки из Украины в Болгарию, за месяц до начала российской специальной военной операции зарегистрировал на себя житель Закарпатья Руслан Король, следует из данных Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ).
Согласно этим данным, ООО "Транслогистик УА" зарегистрировано 25 января, основной вид деятельности - "другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта", дополнительные виды деятельности - грузовой железнодорожный, автомобильный и морской транспорт, а также оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.
Руслан Король, согласно данным ЕГРПОУ, прописан в городе Берегове Закарпатской области, улица Иштвана Сеченьи, дом 7, квартира 7.
ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).
В числе участников переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению ФСБ назвала гражданина Украины Михаила Цюркало. Это тоже выходец из Закарпатья, прописанный по адресу: село Минай Ужгородского района, улица Транспортных строителей, 28.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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