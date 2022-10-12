https://ria.ru/20221012/most-1823287523.html

ФСБ опубликовала материалы о том, как готовился взрыв на Крымском мосту

ФСБ опубликовала материалы о том, как готовился взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 12.10.2022

ФСБ опубликовала материалы о том, как готовился взрыв на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на Крымском мосту. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:35

2022-10-12T09:35

2022-10-12T09:35

происшествия

чп на крымском мосту

крымский мост

республика крым

фсб

керченский пролив

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как украинская разведка готовила взрыв на Крымском мосту.Показаны кадры видеосъемки, на которых видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона, мельком заглядывая в него.Также приведены фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза.ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

республика крым

керченский пролив

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чп на крымском мосту, крымский мост, республика крым, фсб, керченский пролив