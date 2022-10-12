https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823301943.html

Мобилизованный умер в учебном центре на Урале

Мобилизованный умер в учебном центре на Урале - РИА Новости, 12.10.2022

Мобилизованный умер в учебном центре на Урале

Мужчина, призванный в ходе частичной мобилизации, скончался в Еланском учебном центре в Свердловской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от региона... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:40

2022-10-12T10:40

2022-10-12T10:40

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

россия

вооруженные силы рф

свердловская область

частичная мобилизация в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Мужчина, призванный в ходе частичной мобилизации, скончался в Еланском учебном центре в Свердловской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от региона Максим Иванов ("Единая Россия"), курирующий уральские гарнизоны."Есть такая трагедия. Молодой человек, 1989 года рождения, вчера почувствовал себя плохо, обратился в медицинский пункт, стало еще хуже, остановилось сердце. Начали проводить реанимационные мероприятия, четыре раза запускали сердце, но оно остановилось, и не смогли спасти человека. Там были и военный прокурор, и следователь, они проведут проверку, сделают экспертизу и установят причину смерти. Военнослужащие (в Елани) занимаются боевой подготовкой, стреляют, копают окопы, физические нагрузки там приличные, и люди разного возраста, с разной физподготовкой, у кого-то не выдерживает сердце", – сказал собеседник агентства.Третьего октября Иванов также подтвердил РИА Новости, что в Еланском гарнизоне скончались двое мужчин – один от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства. Третий военнослужащий умер после возвращения из этой учебной части уже дома, у него был обнаружен цирроз печени. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, по предварительным данным, смерти этих мобилизованных не связаны с условиями в гарнизоне.Ранее Иванов выезжал с проверкой Еланского гарнизона и знакомился с бытом мобилизованных свердловчан, в своем Telegram-канале он писал, что одной из ключевых проблем является открытая торговля алкоголем в близлежащих от казарм магазинах. После его вмешательства в торговых точках возле учебного центра была приостановлена продажа алкоголя.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал". На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.

https://ria.ru/20220930/diversiya-1820557231.html

https://ria.ru/20221011/voengorodok-1823257462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, вооруженные силы рф, свердловская область, частичная мобилизация в россии