https://ria.ru/20221012/mks-1823523158.html

Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС - РИА Новости, 12.10.2022

Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу "Роскосмос". РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:32

2022-10-12T20:32

2022-10-12T20:32

наука

космос - риа наука

саманта кристофоретти

олег артемьев

земля

роскосмос

наса

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу "Роскосмос"."Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Саманты Кристофоретти в среду, 12 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Кристофоретти в присутствии всего экипажа передала российскому космонавту символический ключ от станции, а церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол.Кристофоретти получила статус командира от российского космонавта Олега Артемьева, который вернулся на Землю 30 сентября. Возвращение Кристофоретти вместе с астронавтами НАСА Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс на пилотируемом корабле Crew Dragon запланировано на 13 октября 2022 года.После их убытия на станции продолжит работу экипаж из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов НАСА Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Коити Вакаты.

https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html

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космос - риа наука, саманта кристофоретти, олег артемьев, земля, роскосмос, наса, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс), dragon spacex