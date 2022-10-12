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Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС
Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС - РИА Новости, 12.10.2022
Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС
Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу "Роскосмос". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:32
2022-10-12T20:32
2022-10-12T20:32
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу "Роскосмос"."Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Саманты Кристофоретти в среду, 12 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Кристофоретти в присутствии всего экипажа передала российскому космонавту символический ключ от станции, а церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол.Кристофоретти получила статус командира от российского космонавта Олега Артемьева, который вернулся на Землю 30 сентября. Возвращение Кристофоретти вместе с астронавтами НАСА Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс на пилотируемом корабле Crew Dragon запланировано на 13 октября 2022 года.После их убытия на станции продолжит работу экипаж из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов НАСА Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Коити Вакаты.
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
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космос - риа наука, саманта кристофоретти, олег артемьев, земля, роскосмос, наса, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Саманта Кристофоретти, Олег Артемьев, Земля, Роскосмос, НАСА, Европейское космическое агентство, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС
Космонавт "Роскосмоса" Прокопьев принял командование МКС от астронавта ЕКА Кристофоретти