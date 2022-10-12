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Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС - РИА Новости, 12.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221012/mks-1823523158.html
Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС
Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС - РИА Новости, 12.10.2022
Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС
Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу "Роскосмос". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:32
2022-10-12T20:32
наука
космос - риа наука
саманта кристофоретти
олег артемьев
земля
роскосмос
наса
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу "Роскосмос"."Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Саманты Кристофоретти в среду, 12 октября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Кристофоретти в присутствии всего экипажа передала российскому космонавту символический ключ от станции, а церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол.Кристофоретти получила статус командира от российского космонавта Олега Артемьева, который вернулся на Землю 30 сентября. Возвращение Кристофоретти вместе с астронавтами НАСА Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс на пилотируемом корабле Crew Dragon запланировано на 13 октября 2022 года.После их убытия на станции продолжит работу экипаж из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов НАСА Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Коити Вакаты.
https://ria.ru/20221012/angola-1823274067.html
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космос - риа наука, саманта кристофоретти, олег артемьев, земля, роскосмос, наса, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс), dragon spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Саманта Кристофоретти, Олег Артемьев, Земля, Роскосмос, НАСА, Европейское космическое агентство, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX
20:32 12.10.2022
 
Российский космонавт Прокопьев стал командиром МКС

Космонавт "Роскосмоса" Прокопьев принял командование МКС от астронавта ЕКА Кристофоретти

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев
Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу "Роскосмос".
"Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Саманты Кристофоретти в среду, 12 октября 2022 года", - говорится в сообщении.
Космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Ангола могла бы отправить в космос первого космонавта при помощи России
Отмечается, что Кристофоретти в присутствии всего экипажа передала российскому космонавту символический ключ от станции, а церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол.
Кристофоретти получила статус командира от российского космонавта Олега Артемьева, который вернулся на Землю 30 сентября. Возвращение Кристофоретти вместе с астронавтами НАСА Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс на пилотируемом корабле Crew Dragon запланировано на 13 октября 2022 года.
После их убытия на станции продолжит работу экипаж из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов НАСА Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта Японского аэрокосмического агентства (JAXA) Коити Вакаты.
Луна - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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НаукаКосмос - РИА НаукаСаманта КристофореттиОлег АртемьевЗемляРоскосмосНАСАЕвропейское космическое агентствоМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceX
 
 
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