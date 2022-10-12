https://ria.ru/20221012/miny-1823315035.html

Украинские войска разбросали в Пантелеймоновке мины "Лепесток"

Украинские войска разбросали в Пантелеймоновке мины "Лепесток" - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские войска разбросали в Пантелеймоновке мины "Лепесток"

Украинские войска разбросали в Пантелеймоновке запрещенные мины "Лепесток", сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:26

2022-10-12T11:26

2022-10-12T11:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска разбросали в Пантелеймоновке запрещенные мины "Лепесток", сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки."ВФУ (вооруженные формирования Украины) рассыпали запрещенные ПФМ-1 в Пантелеймоновке. Мины "Лепесток" обнаружены по улице Маяковского", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Позднее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что мины были разбросаны при обстреле поселка.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс, пантелеймоновка (горловский район)