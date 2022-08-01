https://ria.ru/20220801/donetsk-1806364708.html

Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами

Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами - РИА Новости, 01.08.2022

Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами

По улицам Донецка теперь нельзя ходить спокойно из-за опасных и малозаметных мин "Лепесток", сброшенных на город украинскими формированиями. Взрывоопасных... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:43

2022-08-01T12:43

2022-08-01T16:55

фото

специальная военная операция на украине

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806358214_0:0:2429:1366_1920x0_80_0_0_fe8c7fbe49d532b65ef0c5d8f2c714fe.jpg

По улицам Донецка теперь нельзя ходить спокойно из-за опасных и малозаметных мин "Лепесток", сброшенных на город украинскими формированиями. Взрывоопасных предметов столько, что военным порой приходится убирать их лопатами. Работа саперов — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, днр, ситуация в днр и лнр