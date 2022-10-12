https://ria.ru/20221012/minobrnauki-1823345403.html
Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов
Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов - РИА Новости, 12.10.2022
Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов
Минобрнауки России готовит совместную программу с Минпросвещения по взаимодействию вузов и учреждений общего образования, Минобрнауки России поддерживает лицеи... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:07
2022-10-12T13:07
2022-10-12T13:26
валерий фальков
россия
госдума рф
общество
навигатор абитуриента
сн_образование
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобрнауки России готовит совместную программу с Минпросвещения по взаимодействию вузов и учреждений общего образования, Минобрнауки России поддерживает лицеи и гимназии, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Тем не менее, основной фактор - это, конечно, внимание к физике и математике, и мы сейчас готовим совместно с Минпросвещения большую совместную программу, потому что наша задача здесь - еще плотнее университеты должны зайти в систему общего образования. Это проявляется как в том, что мы поощряем, поддерживаем СУНЦы, лицеи, гимназии", - сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Он добавил, что ежегодно остаётся определенное количество вакантных бюджетных мест, так как места выдаются в результате конкурса по запросам вузов и регионов, любые бюджетные места повышают нагрузку на педагогов.Ранее сообщалось, что дефицита студентов в России нет, а все крупные российские вузы заполнили бюджетные места после "первой волны".
https://realty.ria.ru/20221012/investory-1823282921.html
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валерий фальков, россия, госдума рф, общество, навигатор абитуриента, сн_образование
Валерий Фальков, Россия, Госдума РФ, Общество, Навигатор абитуриента, СН_Образование
13:07 12.10.2022 (обновлено: 13:26 12.10.2022)
Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов
Фальков: Минобрнауки готовит с Минпросвещения программу по взаимодействию школ и вузов