https://ria.ru/20221012/minobrnauki-1823345403.html

Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов

Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов - РИА Новости, 12.10.2022

Минобрнауки готовит программу по взаимодействию школ и вузов

Минобрнауки России готовит совместную программу с Минпросвещения по взаимодействию вузов и учреждений общего образования, Минобрнауки России поддерживает лицеи... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:07

2022-10-12T13:07

2022-10-12T13:26

валерий фальков

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госдума рф

общество

навигатор абитуриента

сн_образование

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минобрнауки России готовит совместную программу с Минпросвещения по взаимодействию вузов и учреждений общего образования, Минобрнауки России поддерживает лицеи и гимназии, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Тем не менее, основной фактор - это, конечно, внимание к физике и математике, и мы сейчас готовим совместно с Минпросвещения большую совместную программу, потому что наша задача здесь - еще плотнее университеты должны зайти в систему общего образования. Это проявляется как в том, что мы поощряем, поддерживаем СУНЦы, лицеи, гимназии", - сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.Он добавил, что ежегодно остаётся определенное количество вакантных бюджетных мест, так как места выдаются в результате конкурса по запросам вузов и регионов, любые бюджетные места повышают нагрузку на педагогов.Ранее сообщалось, что дефицита студентов в России нет, а все крупные российские вузы заполнили бюджетные места после "первой волны".

https://realty.ria.ru/20221012/investory-1823282921.html

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валерий фальков, россия, госдума рф, общество, навигатор абитуриента, сн_образование