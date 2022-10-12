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В России создали фотонные элементы на чипе - РИА Новости, 12.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221012/miet-1823178034.html
В России создали фотонные элементы на чипе
В России создали фотонные элементы на чипе - РИА Новости, 12.10.2022
В России создали фотонные элементы на чипе
Ученые НИУ МИЭТ и МПГУ совместно с коллегами из научных и образовательных организаций разработали энергонезависимые фотонные элементы, на основе которых можно... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:00
2022-10-12T09:31
наука
навигатор абитуриента
россия
московский педагогический государственный университет
национальный исследовательский университет «миэт»
российская академия наук
университетская наука
москва
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ученые НИУ МИЭТ и МПГУ совместно с коллегами из научных и образовательных организаций разработали энергонезависимые фотонные элементы, на основе которых можно создать отечественную систему вычисления, работающую по принципу человеческого мозга, уверяют разработчики. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Materialia.Нанофотоника занимается разработкой многофункциональных оптических материалов и созданием фотонных устройств на их основе. Один из примеров — фотонные интегральные схемы (ФИС). В настоящий момент ФИС уже используются в производстве телекоммуникационного оборудования и систем оптической связи. С помощью ФИС возможно выполнять простейшие вычислительные действия и повышать производительность современных оптоэлектронных и оптических устройств. Однако особенно перспективно применение схем в нейроморфных вычислениях — подчеркнули в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).Концепция наиболее современного нейроморфного компьютинга (вычисления) похожа на работу человеческого мозга со сложной нейронной сетью и множеством параллельно выполняемых операций. Нейросети применяются, к примеру, для демонстрации изменения внешности человека с возрастом, выстраивания маршрута беспилотного автомобиля, помощи врачам в постановке диагноза. Чтобы подобные сложные задачи выполнялись эффективно нужно создать аппаратную элементную базу, которая реализует высокоскоростную передачу и обработку массивов данных. Этому поспособствуют разработанные российскими учеными нанофотонные устройства, считают в НИУ МИЭТ и МПГУ.Ученые создали энергонезависимые фотонные элементы на основе халькогенидного соединения германия, сурьмы и теллура Ge2Sb2Te5 и научились управлять их свойствами за счет изменения структуры материалов между аморфным и кристаллическим состоянием."Мы сформировали различные фотонные интегральные элементы, каждый из которых может записать и энергонезависимо хранить три бита информации. Данные элементы одновременно являются управляющими и выполняющими функцию памяти", — отметил старший научный сотрудник Лаборатории квантовых детекторов МПГУ Вадим Ковалюк.Кроме того, совместно с коллегами из ИОНХ РАН им. Курнакова и ИТЭФ "Курчатовский институт" сотрудники вузов модифицировали функциональные пленки ионами олова. Это позволило снизить энергопотребление и предотвратить самопроизвольное стирание данных оптических устройств.В настоящий момент проектирование фотонных интегральных схем проводится Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и научно-производственным комплексом "Технологический центр". Данные центры обладают необходимым оборудованием для апробации решений в производственном масштабе, уточнили в НИУ МИЭТ.Разработки ведутся в рамках программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" при поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-10322).
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навигатор абитуриента, россия, московский педагогический государственный университет, национальный исследовательский университет «миэт», российская академия наук, университетская наука, москва
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Московский педагогический государственный университет, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Российская академия наук, Университетская наука, Москва
09:00 12.10.2022 (обновлено: 09:31 12.10.2022)
 

В России создали фотонные элементы на чипе

© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТКонтроль состава сформированных халькогенидных соединений с помощью метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
Контроль состава сформированных халькогенидных соединений с помощью метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТ
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ученые НИУ МИЭТ и МПГУ совместно с коллегами из научных и образовательных организаций разработали энергонезависимые фотонные элементы, на основе которых можно создать отечественную систему вычисления, работающую по принципу человеческого мозга, уверяют разработчики. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Materialia.
Нанофотоника занимается разработкой многофункциональных оптических материалов и созданием фотонных устройств на их основе. Один из примеров — фотонные интегральные схемы (ФИС). В настоящий момент ФИС уже используются в производстве телекоммуникационного оборудования и систем оптической связи.
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С помощью ФИС возможно выполнять простейшие вычислительные действия и повышать производительность современных оптоэлектронных и оптических устройств. Однако особенно перспективно применение схем в нейроморфных вычислениях — подчеркнули в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).
Концепция наиболее современного нейроморфного компьютинга (вычисления) похожа на работу человеческого мозга со сложной нейронной сетью и множеством параллельно выполняемых операций. Нейросети применяются, к примеру, для демонстрации изменения внешности человека с возрастом, выстраивания маршрута беспилотного автомобиля, помощи врачам в постановке диагноза. Чтобы подобные сложные задачи выполнялись эффективно нужно создать аппаратную элементную базу, которая реализует высокоскоростную передачу и обработку массивов данных. Этому поспособствуют разработанные российскими учеными нанофотонные устройства, считают в НИУ МИЭТ и МПГУ.

"В результате сотрудничества с разными научными организациями нам удалось отработать технологии синтеза необходимых материалов и создания на их основе фотонных интегральных схем для потенциальной реализации нейроморфных вычислений. И, главное, все наши разработки локализованы в России", — рассказал старший научный сотрудник Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Петр Лазаренко.

© Фото : Пресс-служба НИУ МИЭТЗагрузка в камеру изготовленного чипа для проведения контрольно-измерительных испытаний
Загрузка в камеру изготовленного чипа для проведения контрольно-измерительных испытаний
1 из 2
Загрузка в камеру изготовленного чипа для проведения контрольно-измерительных испытаний
© Фото : Пресс-служба НИУ МИЭТ
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТУченые НИУ МИЭТ, МПГУ и НПК ТЦ, принимавшие участие в проекте
Ученые НИУ МИЭТ, МПГУ и НПК ТЦ, принимавшие участие в проекте
2 из 2
Ученые НИУ МИЭТ, МПГУ и НПК ТЦ, принимавшие участие в проекте
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТ
1 из 2
Загрузка в камеру изготовленного чипа для проведения контрольно-измерительных испытаний
© Фото : Пресс-служба НИУ МИЭТ
2 из 2
Ученые НИУ МИЭТ, МПГУ и НПК ТЦ, принимавшие участие в проекте
© Фото : пресс-служба НИУ МИЭТ
Ученые создали энергонезависимые фотонные элементы на основе халькогенидного соединения германия, сурьмы и теллура Ge2Sb2Te5 и научились управлять их свойствами за счет изменения структуры материалов между аморфным и кристаллическим состоянием.
"Мы сформировали различные фотонные интегральные элементы, каждый из которых может записать и энергонезависимо хранить три бита информации. Данные элементы одновременно являются управляющими и выполняющими функцию памяти", — отметил старший научный сотрудник Лаборатории квантовых детекторов МПГУ Вадим Ковалюк.
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Кроме того, совместно с коллегами из ИОНХ РАН им. Курнакова и ИТЭФ "Курчатовский институт" сотрудники вузов модифицировали функциональные пленки ионами олова. Это позволило снизить энергопотребление и предотвратить самопроизвольное стирание данных оптических устройств.
В настоящий момент проектирование фотонных интегральных схем проводится Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и научно-производственным комплексом "Технологический центр". Данные центры обладают необходимым оборудованием для апробации решений в производственном масштабе, уточнили в НИУ МИЭТ.
Разработки ведутся в рамках программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" при поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-10322).
миэт
9 декабря 2020, 09:00
Главный элемент: история развития отечественной микроэлектроники
 
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