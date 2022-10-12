https://ria.ru/20221012/miet-1823178034.html

В России создали фотонные элементы на чипе

В России создали фотонные элементы на чипе - РИА Новости, 12.10.2022

В России создали фотонные элементы на чипе

Ученые НИУ МИЭТ и МПГУ совместно с коллегами из научных и образовательных организаций разработали энергонезависимые фотонные элементы, на основе которых можно... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:00

2022-10-12T09:31

наука

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россия

московский педагогический государственный университет

национальный исследовательский университет «миэт»

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ученые НИУ МИЭТ и МПГУ совместно с коллегами из научных и образовательных организаций разработали энергонезависимые фотонные элементы, на основе которых можно создать отечественную систему вычисления, работающую по принципу человеческого мозга, уверяют разработчики. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Acta Materialia.Нанофотоника занимается разработкой многофункциональных оптических материалов и созданием фотонных устройств на их основе. Один из примеров — фотонные интегральные схемы (ФИС). В настоящий момент ФИС уже используются в производстве телекоммуникационного оборудования и систем оптической связи. С помощью ФИС возможно выполнять простейшие вычислительные действия и повышать производительность современных оптоэлектронных и оптических устройств. Однако особенно перспективно применение схем в нейроморфных вычислениях — подчеркнули в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).Концепция наиболее современного нейроморфного компьютинга (вычисления) похожа на работу человеческого мозга со сложной нейронной сетью и множеством параллельно выполняемых операций. Нейросети применяются, к примеру, для демонстрации изменения внешности человека с возрастом, выстраивания маршрута беспилотного автомобиля, помощи врачам в постановке диагноза. Чтобы подобные сложные задачи выполнялись эффективно нужно создать аппаратную элементную базу, которая реализует высокоскоростную передачу и обработку массивов данных. Этому поспособствуют разработанные российскими учеными нанофотонные устройства, считают в НИУ МИЭТ и МПГУ.Ученые создали энергонезависимые фотонные элементы на основе халькогенидного соединения германия, сурьмы и теллура Ge2Sb2Te5 и научились управлять их свойствами за счет изменения структуры материалов между аморфным и кристаллическим состоянием."Мы сформировали различные фотонные интегральные элементы, каждый из которых может записать и энергонезависимо хранить три бита информации. Данные элементы одновременно являются управляющими и выполняющими функцию памяти", — отметил старший научный сотрудник Лаборатории квантовых детекторов МПГУ Вадим Ковалюк.Кроме того, совместно с коллегами из ИОНХ РАН им. Курнакова и ИТЭФ "Курчатовский институт" сотрудники вузов модифицировали функциональные пленки ионами олова. Это позволило снизить энергопотребление и предотвратить самопроизвольное стирание данных оптических устройств.В настоящий момент проектирование фотонных интегральных схем проводится Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и научно-производственным комплексом "Технологический центр". Данные центры обладают необходимым оборудованием для апробации решений в производственном масштабе, уточнили в НИУ МИЭТ.Разработки ведутся в рамках программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" при поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-10322).

https://ria.ru/20220422/krymskiy_universitet-1784767732.html

https://ria.ru/20220805/tekhnologii-1807393349.html

https://na.ria.ru/20201209/miet-1588201664.html

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навигатор абитуриента, россия, московский педагогический государственный университет, национальный исследовательский университет «миэт», российская академия наук, университетская наука, москва