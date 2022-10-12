https://ria.ru/20221012/maska-1823552416.html

Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде

Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде - РИА Новости, 12.10.2022

Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде

Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера раскритиковали в соцсетях из-за видео и фото, где политик находится без медицинской маски в поезде, нарушая... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:58

2022-10-12T23:58

2022-10-12T23:58

распространение коронавируса

в мире

франк-вальтер штайнмайер

германия

здоровье - общество

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера раскритиковали в соцсетях из-за видео и фото, где политик находится без медицинской маски в поезде, нарушая эпидемиологические предписания. Его пресс-секретарь Керстин Гаммелин отметила, что президент ФРГ снял маску только на время 40-секундного обращения.Фото и видео, на которых запечатлен политик, показывают его во время рабочей поездки в город Нойстерлиц несколько дней назад.Некоторые пользователи соцсетей задались вопросом, почему Штайнмайер "рассказывает гражданам о том, что они должны носить маски, а сам сидит в поезде без нее".В среду на критику отреагировала пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин, заявив, что президент снял маску лишь для того, чтобы записать 40-секундное обращение. "После этого он сразу опять надел ее", - заверила Гаммелин в Twitter.Немецкие политики и ранее подвергались критике из-за несоблюдения эпидемиологических правил в условиях пандемии коронавируса. Так, в сентябре представители министерства экономики и финансов страны были замечены без масок в самолёте, что вызвало волну критики. Спустя несколько недель немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что ношение масок перестанет быть обязательным во время авиаперелетов.

https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html

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в мире, франк-вальтер штайнмайер, германия, здоровье - общество