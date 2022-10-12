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Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде - РИА Новости, 12.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221012/maska-1823552416.html
Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде
Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде - РИА Новости, 12.10.2022
Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде
Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера раскритиковали в соцсетях из-за видео и фото, где политик находится без медицинской маски в поезде, нарушая... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:58
2022-10-12T23:58
распространение коронавируса
в мире
франк-вальтер штайнмайер
германия
здоровье - общество
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера раскритиковали в соцсетях из-за видео и фото, где политик находится без медицинской маски в поезде, нарушая эпидемиологические предписания. Его пресс-секретарь Керстин Гаммелин отметила, что президент ФРГ снял маску только на время 40-секундного обращения.Фото и видео, на которых запечатлен политик, показывают его во время рабочей поездки в город Нойстерлиц несколько дней назад.Некоторые пользователи соцсетей задались вопросом, почему Штайнмайер "рассказывает гражданам о том, что они должны носить маски, а сам сидит в поезде без нее".В среду на критику отреагировала пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин, заявив, что президент снял маску лишь для того, чтобы записать 40-секундное обращение. "После этого он сразу опять надел ее", - заверила Гаммелин в Twitter.Немецкие политики и ранее подвергались критике из-за несоблюдения эпидемиологических правил в условиях пандемии коронавируса. Так, в сентябре представители министерства экономики и финансов страны были замечены без масок в самолёте, что вызвало волну критики. Спустя несколько недель немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что ношение масок перестанет быть обязательным во время авиаперелетов.
https://ria.ru/20220929/koronavirus-1820326539.html
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, германия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, Здоровье - Общество
23:58 12.10.2022
 
Президента Германии раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде

Президента Германии Штайнмайера раскритиковали из-за отсутствия у него маски в поезде

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера раскритиковали в соцсетях из-за видео и фото, где политик находится без медицинской маски в поезде, нарушая эпидемиологические предписания. Его пресс-секретарь Керстин Гаммелин отметила, что президент ФРГ снял маску только на время 40-секундного обращения.
Фото и видео, на которых запечатлен политик, показывают его во время рабочей поездки в город Нойстерлиц несколько дней назад.
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Некоторые пользователи соцсетей задались вопросом, почему Штайнмайер "рассказывает гражданам о том, что они должны носить маски, а сам сидит в поезде без нее".
В среду на критику отреагировала пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин, заявив, что президент снял маску лишь для того, чтобы записать 40-секундное обращение. "После этого он сразу опять надел ее", - заверила Гаммелин в Twitter.
Немецкие политики и ранее подвергались критике из-за несоблюдения эпидемиологических правил в условиях пандемии коронавируса. Так, в сентябре представители министерства экономики и финансов страны были замечены без масок в самолёте, что вызвало волну критики. Спустя несколько недель немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что ношение масок перестанет быть обязательным во время авиаперелетов.
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