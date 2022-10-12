https://ria.ru/20221012/m-12-1823420642.html

"Автодор" объявил цену за проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани

"Автодор" объявил цену за проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани - РИА Новости, 12.10.2022

"Автодор" объявил цену за проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани

Стоимость проезда по всей трассе М-12, которая в 2023 году свяжет Москву и Казань, составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:04

2022-10-12T16:04

2022-10-12T16:04

авто

автодор

москва

казань

технологии

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КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости. Стоимость проезда по всей трассе М-12, которая в 2023 году свяжет Москву и Казань, составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру, сообщил журналистам замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов "Автодора" Константин Макиев."Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около 3 тысяч рублей. Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%", - сказал он в кулуарах выставки "Дорога 2022", отвечая на вопрос о стоимости проезда по всей М-12.Новая трасса разделена на восемь этапов, включая нулевой, в целом цена за километр проезда варьируется в зависимости от участка. "Конечно, он варьируется. Участки около Москвы востребованы, есть готовность пользователя платить. Участок около Москвы в обход Балашихи вполне допускает, для того чтобы не обеспечивать на участках транзитных существенного увеличения тарифов, значения порядка даже 8 рублей за километр. Но на транзитных участках дальше - это будут уже те значения, которые мы привыкли на сети видеть в среднем как на участках транзитных - это 3-4 рубля за километр", - добавил Макиев.Длина новой платной трассы М-12 Москва-Казань составляет 823 километра. Новый автобан включен в глобальный государственный проект "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час. Как в августе отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, актуальная оценка стоимости М-12 - 820 миллиардов рублей.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, автодор, москва, казань, технологии