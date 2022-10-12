"Автодор" объявил цену за проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани
"Автодор": проезд от Москвы до Казани по трассе М-12 будет стоить около трех тысяч рублей
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОткрытие движения по первому участку новой скоростной трассы М-12 Москва-Казань
Открытие движения по первому участку новой скоростной трассы М-12 Москва-Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости. Стоимость проезда по всей трассе М-12, которая в 2023 году свяжет Москву и Казань, составит около 3 тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру, сообщил журналистам замглавы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов "Автодора" Константин Макиев.
"Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около 3 тысяч рублей. Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%", - сказал он в кулуарах выставки "Дорога 2022", отвечая на вопрос о стоимости проезда по всей М-12.
Новая трасса разделена на восемь этапов, включая нулевой, в целом цена за километр проезда варьируется в зависимости от участка. "Конечно, он варьируется. Участки около Москвы востребованы, есть готовность пользователя платить. Участок около Москвы в обход Балашихи вполне допускает, для того чтобы не обеспечивать на участках транзитных существенного увеличения тарифов, значения порядка даже 8 рублей за километр. Но на транзитных участках дальше - это будут уже те значения, которые мы привыкли на сети видеть в среднем как на участках транзитных - это 3-4 рубля за километр", - добавил Макиев.
Длина новой платной трассы М-12 Москва-Казань составляет 823 километра. Новый автобан включен в глобальный государственный проект "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали, она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Скоростной режим пока установлен в 110 километров в час. Как в августе отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, актуальная оценка стоимости М-12 - 820 миллиардов рублей.