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Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР
Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР
Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на территории ЛНР, несмотря на большие потери, но российские бойцы справляются, сообщил в среду офицер... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:53
2022-10-12T13:53
2022-10-12T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на территории ЛНР, несмотря на большие потери, но российские бойцы справляются, сообщил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."У нас интенсивные обстрелы. На линии фронта действительно с ожесточением продолжаются активные боевые действия. Противник, несмотря на потери в живой силе и технике, пытается прорвать нашу линию обороны. Можно сказать, на некоторых участках горячо, но наши военнослужащие справляются", - сказал Марочко в эфире Первого канала.По его словам, за сутки на этом участке российским военным удалось уничтожить до 70 украинских военных и националистов, один танк, восемь БТР, четыре летательных аппарата, 12 автомобильной спецтехники и две огневые точки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР
Представитель ЛНР Марочко: российские бойцы справляются с попытками ВСУ прорвать оборону