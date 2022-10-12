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Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022

Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на территории ЛНР, несмотря на большие потери, но российские бойцы справляются, сообщил в среду офицер... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:53

2022-10-12T13:53

2022-10-12T13:53

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на территории ЛНР, несмотря на большие потери, но российские бойцы справляются, сообщил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."У нас интенсивные обстрелы. На линии фронта действительно с ожесточением продолжаются активные боевые действия. Противник, несмотря на потери в живой силе и технике, пытается прорвать нашу линию обороны. Можно сказать, на некоторых участках горячо, но наши военнослужащие справляются", - сказал Марочко в эфире Первого канала.По его словам, за сутки на этом участке российским военным удалось уничтожить до 70 украинских военных и националистов, один танк, восемь БТР, четыре летательных аппарата, 12 автомобильной спецтехники и две огневые точки.

https://ria.ru/20221012/kherson-1823347943.html

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Кирилл Волков

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр