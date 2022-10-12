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Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/lnr-1823363548.html
Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР
Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР
Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на территории ЛНР, несмотря на большие потери, но российские бойцы справляются, сообщил в среду офицер... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:53
2022-10-12T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на территории ЛНР, несмотря на большие потери, но российские бойцы справляются, сообщил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."У нас интенсивные обстрелы. На линии фронта действительно с ожесточением продолжаются активные боевые действия. Противник, несмотря на потери в живой силе и технике, пытается прорвать нашу линию обороны. Можно сказать, на некоторых участках горячо, но наши военнослужащие справляются", - сказал Марочко в эфире Первого канала.По его словам, за сутки на этом участке российским военным удалось уничтожить до 70 украинских военных и националистов, один танк, восемь БТР, четыре летательных аппарата, 12 автомобильной спецтехники и две огневые точки.
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:53 12.10.2022
 
Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Представитель ЛНР Марочко: российские бойцы справляются с попытками ВСУ прорвать оборону

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в бронеавтомобиле в ЛНР
Военнослужащий РФ в бронеавтомобиле в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ в бронеавтомобиле в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Украинские военные пытаются прорвать линию обороны на территории ЛНР, несмотря на большие потери, но российские бойцы справляются, сообщил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"У нас интенсивные обстрелы. На линии фронта действительно с ожесточением продолжаются активные боевые действия. Противник, несмотря на потери в живой силе и технике, пытается прорвать нашу линию обороны. Можно сказать, на некоторых участках горячо, но наши военнослужащие справляются", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, за сутки на этом участке российским военным удалось уничтожить до 70 украинских военных и националистов, один танк, восемь БТР, четыре летательных аппарата, 12 автомобильной спецтехники и две огневые точки.
Связист ВДВ РФ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:15Специальная военная операция на Украине
Линия обороны сдержала все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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