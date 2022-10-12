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Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции
Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции - РИА Новости, 12.10.2022
Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции
Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:34
2022-10-12T12:34
2022-10-12T12:34
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
стаханов
артемовск
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко"У нас наблюдается усиление обстрелов по территории Луганской Народной Республике. Обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, по жилым домам", - сказал Марочко в эфире Первого канала.Он отметил, что в результате обстрелов поселков Стаханов, Троица и Артемовск (Перевальский район) погибли два человека и ранена одна женщина.
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луганская народная республика
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андрей марочко, луганская народная республика, стаханов, артемовск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Стаханов, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия
Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции
Офицер народной милиции Марочко: обстрелы территории ЛНР усилились