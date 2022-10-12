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Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции

Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции - РИА Новости, 12.10.2022

Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции

Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:34

2022-10-12T12:34

2022-10-12T12:34

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

стаханов

артемовск

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко"У нас наблюдается усиление обстрелов по территории Луганской Народной Республике. Обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, по жилым домам", - сказал Марочко в эфире Первого канала.Он отметил, что в результате обстрелов поселков Стаханов, Троица и Артемовск (Перевальский район) погибли два человека и ранена одна женщина.

https://ria.ru/20221012/bakhmut-1823287062.html

луганская народная республика

стаханов

артемовск

россия

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андрей марочко, луганская народная республика, стаханов, артемовск, вооруженные силы украины, россия