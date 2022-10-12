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Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/lnr-1823338273.html
Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции
Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции - РИА Новости, 12.10.2022
Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции
Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:34
2022-10-12T12:34
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
стаханов
артемовск
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко"У нас наблюдается усиление обстрелов по территории Луганской Народной Республике. Обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, по жилым домам", - сказал Марочко в эфире Первого канала.Он отметил, что в результате обстрелов поселков Стаханов, Троица и Артемовск (Перевальский район) погибли два человека и ранена одна женщина.
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андрей марочко, луганская народная республика, стаханов, артемовск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Стаханов, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Россия
12:34 12.10.2022
 
Обстрелы территории ЛНР усилились, заявили в народной милиции

Офицер народной милиции Марочко: обстрелы территории ЛНР усилились

© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Обстрелы территории ЛНР усилились, два человека погибли, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко
"У нас наблюдается усиление обстрелов по территории Луганской Народной Республике. Обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, по жилым домам", - сказал Марочко в эфире Первого канала.
Он отметил, что в результате обстрелов поселков Стаханов, Троица и Артемовск (Перевальский район) погибли два человека и ранена одна женщина.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
09:33Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаСтахановАртемовскВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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