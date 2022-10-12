https://ria.ru/20221012/kurily-1823379681.html

У Курил произошло землетрясение

У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 12.10.2022

У Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:28

2022-10-12T14:28

2022-10-12T14:28

происшествия

тихий океан

российская академия наук

елена семенова

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 12 октября в 20.10 (12.10 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 226 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, на острове Парамушир и в Северо-Курильске землетрясение не ощущалось.

https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822400378.html

тихий океан

курильские острова

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происшествия, тихий океан, российская академия наук, елена семенова, курильские острова