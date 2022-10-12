https://ria.ru/20221012/kurily-1823379681.html
У Курил произошло землетрясение
У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 12.10.2022
У Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:28
2022-10-12T14:28
2022-10-12T14:28
происшествия
тихий океан
российская академия наук
елена семенова
курильские острова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 12 октября в 20.10 (12.10 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 226 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, на острове Парамушир и в Северо-Курильске землетрясение не ощущалось.
https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822400378.html
тихий океан
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тихий океан, российская академия наук, елена семенова, курильские острова
Происшествия, Тихий океан, Российская академия наук, Елена Семенова, Курильские острова
У Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Курил