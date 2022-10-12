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У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 12.10.2022
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У Курил произошло землетрясение
У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 12.10.2022
У Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:28
2022-10-12T14:28
происшествия
тихий океан
российская академия наук
елена семенова
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 12 октября в 20.10 (12.10 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 226 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, на острове Парамушир и в Северо-Курильске землетрясение не ощущалось.
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происшествия, тихий океан, российская академия наук, елена семенова, курильские острова
Происшествия, Тихий океан, Российская академия наук, Елена Семенова, Курильские острова
14:28 12.10.2022
 
У Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Курил

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у Северных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 12 октября в 20.10 (12.10 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 226 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. Очаг землетрясения находился на глубине 55 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседника, на острове Парамушир и в Северо-Курильске землетрясение не ощущалось.
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ПроисшествияТихий океанРоссийская академия наукЕлена СеменоваКурильские острова
 
 
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