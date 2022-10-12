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Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 12.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221012/kurara-1823403446.html
Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России
Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 12.10.2022
Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России
Солист группы "Курара" Олег Ягодин выплатит штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ему не удалось оспорить приговор, сообщил Свердловский... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:32
2022-10-12T15:33
шоубиз
происшествия
россия
екатеринбург
вооруженные силы рф
украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Солист группы "Курара" Олег Ягодин выплатит штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ему не удалось оспорить приговор, сообщил Свердловский областной суд.Кировский районный суд Екатеринбурга 11 августа признал музыканта виновным по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Протокол был составлен из-за попавших в телеэфир в ночь на 25 июня высказываний Ягодина на фестивале Ural Music Night.Как сообщал адвокат Георгий Краснов, полиция составила протокол из-за негативных слов Ягодина в адрес Владимира Путина и армии. Но отметил, что его подзащитный не оскорблял Путина, говорил не конкретно о спецоперации на Украине, а выражался скорее абстрактно.Ранее Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии.
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происшествия, россия, екатеринбург, вооруженные силы рф, украина
Шоубиз, Происшествия, Россия, Екатеринбург, Вооруженные силы РФ, Украина
15:32 12.10.2022 (обновлено: 15:33 12.10.2022)
 
Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России

Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

CC BY-SA 2.0 / Kerrin Key / Группа "Курара"
Группа Курара - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Kerrin Key /
Группа "Курара". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Солист группы "Курара" Олег Ягодин выплатит штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ему не удалось оспорить приговор, сообщил Свердловский областной суд.
"Суд оставил без удовлетворения жалобу защитника по административному делу Олега Ягодина. Решение вступило в законную силу", – говорится в сообщении.
Кировский районный суд Екатеринбурга 11 августа признал музыканта виновным по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Протокол был составлен из-за попавших в телеэфир в ночь на 25 июня высказываний Ягодина на фестивале Ural Music Night.
Как сообщал адвокат Георгий Краснов, полиция составила протокол из-за негативных слов Ягодина в адрес Владимира Путина и армии. Но отметил, что его подзащитный не оскорблял Путина, говорил не конкретно о спецоперации на Украине, а выражался скорее абстрактно.
Ранее Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 16:03Шоубиз
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ШоубизПроисшествияРоссияЕкатеринбургВооруженные силы РФУкраина
 
 
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