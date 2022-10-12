https://ria.ru/20221012/kurara-1823403446.html

Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России

Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 12.10.2022

Вокалисту "Курары" не удалось оспорить штраф за дискредитацию ВС России

Солист группы "Курара" Олег Ягодин выплатит штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ему не удалось оспорить приговор, сообщил Свердловский... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:32

2022-10-12T15:32

2022-10-12T15:33

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Солист группы "Курара" Олег Ягодин выплатит штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ему не удалось оспорить приговор, сообщил Свердловский областной суд.Кировский районный суд Екатеринбурга 11 августа признал музыканта виновным по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Протокол был составлен из-за попавших в телеэфир в ночь на 25 июня высказываний Ягодина на фестивале Ural Music Night.Как сообщал адвокат Георгий Краснов, полиция составила протокол из-за негативных слов Ягодина в адрес Владимира Путина и армии. Но отметил, что его подзащитный не оскорблял Путина, говорил не конкретно о спецоперации на Украине, а выражался скорее абстрактно.Ранее Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии.

https://ria.ru/20220920/pugacheva-1818188422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, россия, екатеринбург, вооруженные силы рф, украина