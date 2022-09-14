Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220914/asmus-1816671139.html
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус - РИА Новости, 14.09.2022
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус
Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:27
2022-09-14T12:29
шоубиз
кристина асмус
москва
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156074/39/1560743949_0:47:2523:1466_1920x0_80_0_0_4733615780187a988abbfe3c3e2e213a.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Производство по делу &lt;...&gt; в отношении Асмус прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП (отсутствие состава административного правонарушения)", — рассказал собеседник агентства.Ранее адвокат актрисы Владимир Ляховский, заявил, что не защищал бы ее "если бы сомневался в невиновности".Протокол был составлен за "размещение Асмус публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции", следовало из материалов суда.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, артистке грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки".
https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156074/39/1560743949_0:0:2329:1747_1920x0_80_0_0_a4075f59b3ef4910695375443eb3ab07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристина асмус, москва, россия, происшествия
Шоубиз, Кристина Асмус, Москва, Россия, Происшествия
11:27 14.09.2022 (обновлено: 12:29 14.09.2022)
 
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус

Тверской суд Москвы прекратил дело против актрисы Асмус о дискредитации российской армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Кристина Асмус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Производство по делу <...> в отношении Асмус прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП (отсутствие состава административного правонарушения)", — рассказал собеседник агентства.
Татьяна Рудина - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 14:48Культура
Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии
Ранее адвокат актрисы Владимир Ляховский, заявил, что не защищал бы ее "если бы сомневался в невиновности".
Протокол был составлен за "размещение Асмус публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции", следовало из материалов суда.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, артистке грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 10:36
Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за песню на свадьбе
 
ШоубизКристина АсмусМоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала