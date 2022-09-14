https://ria.ru/20220914/asmus-1816671139.html

Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус

Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус - РИА Новости, 14.09.2022

Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус

Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:27

2022-09-14T11:27

2022-09-14T12:29

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россия

происшествия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Производство по делу <...> в отношении Асмус прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП (отсутствие состава административного правонарушения)", — рассказал собеседник агентства.Ранее адвокат актрисы Владимир Ляховский, заявил, что не защищал бы ее "если бы сомневался в невиновности".Протокол был составлен за "размещение Асмус публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции", следовало из материалов суда.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, артистке грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки".

https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кристина асмус, москва, россия, происшествия