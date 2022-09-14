https://ria.ru/20220914/asmus-1816671139.html
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус - РИА Новости, 14.09.2022
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус
Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:27
2022-09-14T11:27
2022-09-14T12:29
шоубиз
кристина асмус
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Производство по делу <...> в отношении Асмус прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП (отсутствие состава административного правонарушения)", — рассказал собеседник агентства.Ранее адвокат актрисы Владимир Ляховский, заявил, что не защищал бы ее "если бы сомневался в невиновности".Протокол был составлен за "размещение Асмус публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции", следовало из материалов суда.За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, артистке грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки".
https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кристина асмус, москва, россия, происшествия
Шоубиз, Кристина Асмус, Москва, Россия, Происшествия
11:27 14.09.2022 (обновлено: 12:29 14.09.2022)
Суд прекратил дело о дискредитации армии против актрисы Асмус
Тверской суд Москвы прекратил дело против актрисы Асмус о дискредитации российской армии
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы прекратил производство по административному протоколу, составленному в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Производство по делу <...> в отношении Асмус прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП (отсутствие состава административного правонарушения)", — рассказал собеседник агентства.
Ранее адвокат актрисы Владимир Ляховский, заявил, что не защищал бы ее "если бы сомневался в невиновности".
Протокол был составлен за "размещение Асмус публикации в соцсети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции", следовало из материалов суда.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, артистке грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Асмус — актриса театра и кино, исполнительница ролей в сериалах "Интерны", "Синдром дракона", таких фильмах, как "Текст", "А зори здесь тихие" (2015), "Елки".