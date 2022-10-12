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Власти Крыма планируют поддержать отельеров дополнительными выплатами - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/krym-1823319073.html
Власти Крыма планируют поддержать отельеров дополнительными выплатами
Власти Крыма планируют поддержать отельеров дополнительными выплатами - РИА Новости, 12.10.2022
Власти Крыма планируют поддержать отельеров дополнительными выплатами
Крымские отели получат компенсацию из бюджета в виде минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника при сохранении занятости, сообщила... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:28
2022-10-12T12:28
туризм
туризм
новости - туризм
ирина кивико
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
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ЯЛТА (Крым), 12 окт — РИА Новости. Крымские отели получат компенсацию из бюджета в виде минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника при сохранении занятости, сообщила вице-премьер правительства республики Ирина Кивико."Мы совместно с Ростуризмом прорабатывали документы, обсуждали с бизнес-сообществом. Это будет выплата минимального размера оплаты труда для поддержания занятости, чтобы туристическая отрасль не сокращала зимой сотрудников, чтобы они остались работать", — сказала Кивико на форуме "Интурмаркет. Осень".Условием получения выплат станет сохранение занятости по состоянию на 1 апреля 2023 года, добавила она.Правительство РФ проработало выделение 1,6 миллиарда рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя после ЧП на Крымском мосту в субботу. Ростуризм в ближайшие дни подготовит необходимую документацию. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открылся в курортном комплексе Mriya Resort&amp;Spa в Крыму. На мероприятии эксперты отрасли обсуждают изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Форум проходит с 12 по 14 октября.
https://ria.ru/20221012/puteshestviya-1823213244.html
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туризм, новости - туризм, ирина кивико, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ирина Кивико, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Крым
12:28 12.10.2022
 
Власти Крыма планируют поддержать отельеров дополнительными выплатами

Власти Крыма планируют поддержать отельеров выплатой в размере МРОТ за сотрудника

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОтель "Мрия Резорт & СПА" в Крыму
Отель Мрия Резорт & СПА в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯЛТА (Крым), 12 окт — РИА Новости. Крымские отели получат компенсацию из бюджета в виде минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника при сохранении занятости, сообщила вице-премьер правительства республики Ирина Кивико.
"Мы совместно с Ростуризмом прорабатывали документы, обсуждали с бизнес-сообществом. Это будет выплата минимального размера оплаты труда для поддержания занятости, чтобы туристическая отрасль не сокращала зимой сотрудников, чтобы они остались работать", — сказала Кивико на форуме "Интурмаркет. Осень".
Условием получения выплат станет сохранение занятости по состоянию на 1 апреля 2023 года, добавила она.
Правительство РФ проработало выделение 1,6 миллиарда рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя после ЧП на Крымском мосту в субботу. Ростуризм в ближайшие дни подготовит необходимую документацию. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень" открылся в курортном комплексе Mriya Resort&Spa в Крыму. На мероприятии эксперты отрасли обсуждают изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в условиях текущей геополитической ситуации. Форум проходит с 12 по 14 октября.
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
07:03Туризм
В Крыму начинает работу туристический форум "Интурмаркет. Осень"
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИрина КивикоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Республика Крым
 
 
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