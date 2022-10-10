https://ria.ru/20221010/krym-1822845344.html

Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма

Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма - РИА Новости, 10.10.2022

Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма

Кабмин проработал выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя, до среды Ростуризм подготовит необходимую документацию, заявил... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:05

2022-10-10T16:05

2022-10-10T16:41

республика крым

туризм

дмитрий чернышенко

россия

украина

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кабмин проработал выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя, до среды Ростуризм подготовит необходимую документацию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 миллиарда рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя", - сказал Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин."До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты", - добавил он.Выслушав доклад, Мишустин дал несколько поручений. "Также прошу вас держать на контроле функционирование "горячей" линии Ростуризма, чтобы все работало. И оказать содействие регионам в стабильной работе туристической сфере", - сказал он.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Также Путин заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221010/tury-1822846560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, дмитрий чернышенко, россия, украина, федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), новости - туризм, туризм, правительство рф