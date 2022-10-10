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Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма - РИА Новости, 10.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221010/krym-1822845344.html
Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма
Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма - РИА Новости, 10.10.2022
Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма
Кабмин проработал выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя, до среды Ростуризм подготовит необходимую документацию, заявил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:05
2022-10-10T16:41
республика крым
туризм
дмитрий чернышенко
россия
украина
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кабмин проработал выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя, до среды Ростуризм подготовит необходимую документацию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 миллиарда рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя", - сказал Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин."До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты", - добавил он.Выслушав доклад, Мишустин дал несколько поручений. "Также прошу вас держать на контроле функционирование "горячей" линии Ростуризма, чтобы все работало. И оказать содействие регионам в стабильной работе туристической сфере", - сказал он.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Также Путин заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221010/tury-1822846560.html
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республика крым, дмитрий чернышенко, россия, украина, федеральное агентство по туризму (ростуризм), михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), новости - туризм, туризм, правительство рф
Республика Крым, Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Украина, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Новости - Туризм, Туризм, Правительство РФ
16:05 10.10.2022 (обновлено: 16:41 10.10.2022)
 
Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма

Правительство проработало выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кабмин проработал выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя, до среды Ростуризм подготовит необходимую документацию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 миллиарда рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя", - сказал Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Туристы на горе Опук в Опукском природном заповеднике на юге Керченского полуострова в Крыму. - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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"До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты", - добавил он.
Выслушав доклад, Мишустин дал несколько поручений. "Также прошу вас держать на контроле функционирование "горячей" линии Ростуризма, чтобы все работало. И оказать содействие регионам в стабильной работе туристической сфере", - сказал он.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Также Путин заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Поезд отправляется по графику с железнодорожного вокзала в Севастополе на материк через Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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ТуризмРеспублика КрымДмитрий ЧернышенкоРоссияУкраинаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Новости - ТуризмТуризмПравительство РФ
 
 
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