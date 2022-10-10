16:05 10.10.2022 (обновлено: 16:41 10.10.2022)
Правительство проработало выделение средств на поддержку туриндустрии Крыма
Правительство проработало выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Кабмин проработал выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя, до среды Ростуризм подготовит необходимую документацию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 миллиарда рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя", - сказал Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты", - добавил он.
Выслушав доклад, Мишустин дал несколько поручений. "Также прошу вас держать на контроле функционирование "горячей" линии Ростуризма, чтобы все работало. И оказать содействие регионам в стабильной работе туристической сфере", - сказал он.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Также Путин заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.