https://ria.ru/20221012/krym-1823273593.html
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым - РИА Новости, 12.10.2022
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым
Европейские страны, призывающие Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности, пишет обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T06:20
2022-10-12T06:20
2022-10-12T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
рене жирар
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
украина
киев
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейские страны, призывающие Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности, пишет обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.По его мнению, попытка наступления ВСУ обернется провалом.В середине июня представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что киевский режим будет добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, Крым никогда не вернется в состав Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, рене жирар, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), украина, киев, россия, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рене Жирар, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
06:20 12.10.2022 (обновлено: 08:27 12.10.2022)
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым
Figaro: европейские страны, призывающие Киев вернуть Крым силой, оторвались от реальности