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Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/krym-1823273593.html
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым - РИА Новости, 12.10.2022
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым
Европейские страны, призывающие Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности, пишет обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T06:20
2022-10-12T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
рене жирар
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
украина
киев
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейские страны, призывающие Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности, пишет обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.По его мнению, попытка наступления ВСУ обернется провалом.В середине июня представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что киевский режим будет добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, Крым никогда не вернется в состав Украины.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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украина
киев
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в мире, рене жирар, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), украина, киев, россия, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рене Жирар, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
06:20 12.10.2022 (обновлено: 08:27 12.10.2022)
 
Во Франции спрогнозировали последствия попытки ВСУ пойти на Крым

Figaro: европейские страны, призывающие Киев вернуть Крым силой, оторвались от реальности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейские страны, призывающие Украину отобрать Крым силой, оторвались от реальности, пишет обозреватель французской газеты Figaro Рено Жирар.
По его мнению, попытка наступления ВСУ обернется провалом.

"Потому что жители полуострова чувствуют себя русскими и будут защищаться. А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России", — считает Жирар.

В середине июня представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что киевский режим будет добиваться возвращения полуострова под свой контроль военным путем. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на это, что обсуждать эту тему нечего — о чем бы ни мечтали киевские власти, Крым никогда не вернется в состав Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРене ЖирарВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)УкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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