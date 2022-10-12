https://ria.ru/20221012/kosmos-1823295226.html
Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе
Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе - РИА Новости, 12.10.2022
Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе
Ангола планирует развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере космоса, в том числе и обучение ангольских студентов в вузах России, заявил в интервью... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:18
2022-10-12T10:18
2022-10-12T10:26
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ангола
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола планирует развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере космоса, в том числе и обучение ангольских студентов в вузах России, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>
https://ria.ru/20221012/angola-1823280988.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ангола, в мире
10:18 12.10.2022 (обновлено: 10:26 12.10.2022)
Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе
Министр связи Оливейра: Ангола будет развивать сотрудничество с Россией в сфере космоса