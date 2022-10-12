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Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе - РИА Новости, 12.10.2022
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Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе
Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе - РИА Новости, 12.10.2022
Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе
Ангола планирует развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере космоса, в том числе и обучение ангольских студентов в вузах России, заявил в интервью... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:18
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россия
ангола
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола планирует развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере космоса, в том числе и обучение ангольских студентов в вузах России, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры &gt;&gt;
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россия, ангола, в мире
Россия, Ангола, В мире
10:18 12.10.2022 (обновлено: 10:26 12.10.2022)
 
Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе

Министр связи Оливейра: Ангола будет развивать сотрудничество с Россией в сфере космоса

© Angola PressМинистр связи Анголы Мариу Оливейра
Министр связи Анголы Мариу Оливейра
© Angola Press
Министр связи Анголы Мариу Оливейра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ангола планирует развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере космоса, в том числе и обучение ангольских студентов в вузах России, заявил в интервью РИА Новости министр связи Анголы Мариу Оливейра.
"Были подписаны соглашения, и в рамках этих соглашений мы не только планируем запуск спутника (речь идет о спутнике AngoSat-2, который будет запущен в среду - ред.), но и ряд других задач, например, обучение специалистов – у нас огромное количество студентов, которые обучаются в данной сфере в России. Мы и в дальнейшем планируем работать над развитием этого сотрудничества, в частности в мирных целях", - сказал Оливейра.
Читайте полный текст интервью Мариу Оливейры >>
Луанда, Ангола - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:52
Ангола желает сотрудничать с российскими операторами, заявил министр связи
 
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