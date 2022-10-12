Министр связи Анголы рассказал о сотрудничестве с Россией в космосе

"Были подписаны соглашения, и в рамках этих соглашений мы не только планируем запуск спутника (речь идет о спутнике AngoSat-2, который будет запущен в среду - ред.), но и ряд других задач, например, обучение специалистов – у нас огромное количество студентов, которые обучаются в данной сфере в России. Мы и в дальнейшем планируем работать над развитием этого сотрудничества, в частности в мирных целях", - сказал Оливейра.