Рейтинг@Mail.ru
Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html
Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции
Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции - РИА Новости, 12.10.2022
Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции
Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T06:44
2022-10-12T06:44
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94919/43/949194391_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_b5990afd070fe42071671a3039c60bdc.jpg
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел республики.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В МВД республики 4 октября пояснили, что с 21 сентября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали из страны 147 тысяч.При этом поясняется, что работа "в данном направлении продолжается".Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сотрудничество между Казахстаном и Россией носит стратегический характер, подразумевающий постоянные многоуровневые переговоры, в рамках которых согласовываются различные вопросы, в том числе текущие проблемы.
https://ria.ru/20221010/raznoglasiya-1822767166.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94919/43/949194391_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ac47a76b0e1d8e2ee83336d0ef41b116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
касым-жомарт токаев, казахстан, россия, общество
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Общество
06:44 12.10.2022
 
Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции

МИД Казахстана сообщил о переговорах с Россией по вопросам миграции

© РИА Новости / Анастасия СелянинаГраница России и Казахстана
Граница России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Анастасия Селянина
Граница России и Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В МВД республики 4 октября пояснили, что с 21 сентября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали из страны 147 тысяч.
"Соответствующая работа проведена с заинтересованными министерствами и ведомствами двух стран, отвечающих за реализацию порядка въезда и выезда граждан. Как известно, в настоящее время основные вопросы в этой сфере урегулированы", - говорится в ответе пресс-службы МИД на официальный запрос РИА Новости.
При этом поясняется, что работа "в данном направлении продолжается".
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сотрудничество между Казахстаном и Россией носит стратегический характер, подразумевающий постоянные многоуровневые переговоры, в рамках которых согласовываются различные вопросы, в том числе текущие проблемы.
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 12:48
В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана
 
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала