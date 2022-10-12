https://ria.ru/20221012/kazakhstan-1823274198.html

Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции

Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции - РИА Новости, 12.10.2022

Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции

Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T06:44

2022-10-12T06:44

2022-10-12T06:44

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94919/43/949194391_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_b5990afd070fe42071671a3039c60bdc.jpg

АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Казахстан и Россия ведут переговоры по вопросам миграции на уровне заинтересованных ведомств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел республики.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Глава государства добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики. В МВД республики 4 октября пояснили, что с 21 сентября в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян, выехали из страны 147 тысяч.При этом поясняется, что работа "в данном направлении продолжается".Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сотрудничество между Казахстаном и Россией носит стратегический характер, подразумевающий постоянные многоуровневые переговоры, в рамках которых согласовываются различные вопросы, в том числе текущие проблемы.

https://ria.ru/20221010/raznoglasiya-1822767166.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

касым-жомарт токаев, казахстан, россия, общество