https://ria.ru/20221012/katar-1823445062.html

В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара

В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин в Астане проведет переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, стороны обсудят ситуацию на Украине, Ближнем... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:02

2022-10-12T17:02

2022-10-12T17:03

катар

политика

владимир путин

юрий ушаков

россия

тамим бен хамад аль тани

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Астане проведет переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, стороны обсудят ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также взаимодействие двух стран на энергетическом рынке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Президент встретится с эмиром Катара. Это будет первая личная встреча после начала пандемии, поэтому она очень важна. Последний раз лидеры встречались в июне 2019 года в Душанбе на полях 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что в целом взаимодействие между Москвой и Дохой носит конструктивный и позитивный характер, различные министерства и ведомства двух стран поддерживают регулярные контакты. "Мы имеем в виду, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, не только в политической, но и в торгово-экономической, и инвестиционной сферах, а из международной проблематики - вопросы региональной повестки дня, ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками ситуации на Украине, об этом тоже будет разговор. Конечно, помимо политики и торгово-экономической сферы, я бы выделил сотрудничество на энергетическом рынке, а именно взаимодействие России и Катара в рамках форума стран-экспортеров газа. Это тоже будет обсуждаться между нашими лидерами", - добавил Ушаков.

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Кирилл Волков

катар, политика, владимир путин, юрий ушаков, россия, тамим бен хамад аль тани