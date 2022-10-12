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В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара - РИА Новости, 12.10.2022
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В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара
В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин в Астане проведет переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, стороны обсудят ситуацию на Украине, Ближнем... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:02
2022-10-12T17:03
катар
политика
владимир путин
юрий ушаков
россия
тамим бен хамад аль тани
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Астане проведет переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, стороны обсудят ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также взаимодействие двух стран на энергетическом рынке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Президент встретится с эмиром Катара. Это будет первая личная встреча после начала пандемии, поэтому она очень важна. Последний раз лидеры встречались в июне 2019 года в Душанбе на полях 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал Ушаков журналистам.Он отметил, что в целом взаимодействие между Москвой и Дохой носит конструктивный и позитивный характер, различные министерства и ведомства двух стран поддерживают регулярные контакты. "Мы имеем в виду, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, не только в политической, но и в торгово-экономической, и инвестиционной сферах, а из международной проблематики - вопросы региональной повестки дня, ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками ситуации на Украине, об этом тоже будет разговор. Конечно, помимо политики и торгово-экономической сферы, я бы выделил сотрудничество на энергетическом рынке, а именно взаимодействие России и Катара в рамках форума стран-экспортеров газа. Это тоже будет обсуждаться между нашими лидерами", - добавил Ушаков.
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катар, политика, владимир путин, юрий ушаков, россия, тамим бен хамад аль тани
Катар, Политика, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия, Тамим бен Хамад Аль Тани
17:02 12.10.2022 (обновлено: 17:03 12.10.2022)
 
В Кремле анонсировали встречу Путина с эмиром Катара

Помощник президента Ушаков: Путин встретится в Астане с эмиром Катара Аль Тани

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Астане проведет переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, стороны обсудят ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также взаимодействие двух стран на энергетическом рынке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент встретится с эмиром Катара. Это будет первая личная встреча после начала пандемии, поэтому она очень важна. Последний раз лидеры встречались в июне 2019 года в Душанбе на полях 5-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в целом взаимодействие между Москвой и Дохой носит конструктивный и позитивный характер, различные министерства и ведомства двух стран поддерживают регулярные контакты. "Мы имеем в виду, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, не только в политической, но и в торгово-экономической, и инвестиционной сферах, а из международной проблематики - вопросы региональной повестки дня, ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками ситуации на Украине, об этом тоже будет разговор. Конечно, помимо политики и торгово-экономической сферы, я бы выделил сотрудничество на энергетическом рынке, а именно взаимодействие России и Катара в рамках форума стран-экспортеров газа. Это тоже будет обсуждаться между нашими лидерами", - добавил Ушаков.
Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:00
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КатарПолитикаВладимир ПутинЮрий УшаковРоссияТамим бен Хамад Аль Тани
 
 
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