https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
В Иране до конца года заработают карты "Мир"
В Иране до конца года заработают карты "Мир" - РИА Новости, 12.10.2022
В Иране до конца года заработают карты "Мир"
Российские карты "Мир" интегрируют в платежную систему Ирана до конца этого года, сообщает "Турдом". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:28
2022-10-12T13:28
2022-10-12T13:28
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mahan air
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карта "мир"
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в платежную систему Ирана до конца этого года, сообщает "Турдом"."Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трех месяцев результатом станет взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир"", — заявил министр экономики и финансов страны Эсхан Хандзи.Он отметил, что путешественники смогут расплачиваться картами "Мир" в магазинах Ирана, а также использовать их для покупки услуг местных туроператоров.Из Москвы в Тегеран есть прямые рейсы авиакомпаний Nordwing, Mahan Air. Стоимость билетов стартует от шести тысяч рублей с человека в одну сторону. Время в полете — около 4,5 часов.Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (все отечественные препараты подходят) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также нужно заполнить анкету Self-Declaration Form. С 1 января 2023 года страна введет безвизовый режим для туристических групп из России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221008/mir-1822544642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Иран, Россия, Москва, Mahan Air, Nordwind Airlines, Карта "Мир", Туризм, туристы
В Иране до конца года заработают карты "Мир"
Россияне смогут расплачиваться в Иране картами "Мир" уже в конце 2022 года