https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html

В Иране до конца года заработают карты "Мир"

В Иране до конца года заработают карты "Мир" - РИА Новости, 12.10.2022

В Иране до конца года заработают карты "Мир"

Российские карты "Мир" интегрируют в платежную систему Ирана до конца этого года, сообщает "Турдом". РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:28

2022-10-12T13:28

2022-10-12T13:28

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иран

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в платежную систему Ирана до конца этого года, сообщает "Турдом"."Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трех месяцев результатом станет взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир"", — заявил министр экономики и финансов страны Эсхан Хандзи.Он отметил, что путешественники смогут расплачиваться картами "Мир" в магазинах Ирана, а также использовать их для покупки услуг местных туроператоров.Из Москвы в Тегеран есть прямые рейсы авиакомпаний Nordwing, Mahan Air. Стоимость билетов стартует от шести тысяч рублей с человека в одну сторону. Время в полете — около 4,5 часов.Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (все отечественные препараты подходят) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также нужно заполнить анкету Self-Declaration Form. С 1 января 2023 года страна введет безвизовый режим для туристических групп из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/mir-1822544642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, иран, россия, москва, mahan air, nordwind airlines, карта "мир", туризм, туристы