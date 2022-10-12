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В Иране до конца года заработают карты "Мир" - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
В Иране до конца года заработают карты "Мир"
В Иране до конца года заработают карты "Мир" - РИА Новости, 12.10.2022
В Иране до конца года заработают карты "Мир"
Российские карты "Мир" интегрируют в платежную систему Ирана до конца этого года, сообщает "Турдом". РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:28
2022-10-12T13:28
туризм
новости - туризм
иран
россия
москва
mahan air
nordwind airlines
карта "мир"
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в платежную систему Ирана до конца этого года, сообщает "Турдом"."Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трех месяцев результатом станет взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир"", — заявил министр экономики и финансов страны Эсхан Хандзи.Он отметил, что путешественники смогут расплачиваться картами "Мир" в магазинах Ирана, а также использовать их для покупки услуг местных туроператоров.Из Москвы в Тегеран есть прямые рейсы авиакомпаний Nordwing, Mahan Air. Стоимость билетов стартует от шести тысяч рублей с человека в одну сторону. Время в полете — около 4,5 часов.Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (все отечественные препараты подходят) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также нужно заполнить анкету Self-Declaration Form. С 1 января 2023 года страна введет безвизовый режим для туристических групп из России.
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новости - туризм, иран, россия, москва, mahan air, nordwind airlines, карта "мир", туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Иран, Россия, Москва, Mahan Air, Nordwind Airlines, Карта "Мир", Туризм, туристы
13:28 12.10.2022
 
В Иране до конца года заработают карты "Мир"

Россияне смогут расплачиваться в Иране картами "Мир" уже в конце 2022 года

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "Сбербанк" у банкомата в Ереване
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские карты "Мир" интегрируют в платежную систему Ирана до конца этого года, сообщает "Турдом".
"Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трех месяцев результатом станет взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир"", — заявил министр экономики и финансов страны Эсхан Хандзи.
Он отметил, что путешественники смогут расплачиваться картами "Мир" в магазинах Ирана, а также использовать их для покупки услуг местных туроператоров.
Из Москвы в Тегеран есть прямые рейсы авиакомпаний Nordwing, Mahan Air. Стоимость билетов стартует от шести тысяч рублей с человека в одну сторону. Время в полете — около 4,5 часов.
Для въезда понадобится сертификат о вакцинации (все отечественные препараты подходят) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов. Также нужно заполнить анкету Self-Declaration Form. С 1 января 2023 года страна введет безвизовый режим для туристических групп из России.
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 22:34В мире
СМИ: египетские банки могут начать работу с картами "Мир" в ближайшее время
 
ТуризмНовости - ТуризмИранРоссияМоскваMahan AirNordwind AirlinesКарта "Мир"Туризмтуристы
 
 
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