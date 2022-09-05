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Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов

Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов - РИА Новости, 05.09.2022

Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов

Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Об этом в понедельник сообщила Глава управления маркетинга и развития туризма... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:05

2022-09-05T11:05

2022-09-05T11:05

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Об этом в понедельник сообщила Глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари."На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней", — приводит агентство ISNA слова Аждари.Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

https://ria.ru/20220904/viza-1814326306.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, иран, россия, туризм, туристы, виза