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Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов
Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов - РИА Новости, 05.09.2022
Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов
Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Об этом в понедельник сообщила Глава управления маркетинга и развития туризма... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:05
2022-09-05T11:05
2022-09-05T11:05
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Об этом в понедельник сообщила Глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари."На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней", — приводит агентство ISNA слова Аждари.Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.
https://ria.ru/20220904/viza-1814326306.html
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РИА Новости
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новости - туризм, иран, россия, туризм, туристы, виза
Туризм, Новости - Туризм, Иран, Россия, Туризм, туристы, Виза
Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов
Иран и Россия отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Тегеран и Москва отменят групповые визы для своих туристов в январе 2023 года. Об этом в понедельник сообщила Глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари.
"На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней", — приводит агентство ISNA слова Аждари.
Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.