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Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара - РИА Новости, 12.10.2022
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Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара
Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара - РИА Новости, 12.10.2022
Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара
Уход России и Китая от расчетов в долларах является позитивным знаком, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:06
2022-10-12T08:13
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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Уход России и Китая от расчетов в долларах является позитивным знаком, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти."Китай и Россия, являясь двумя основными членами БРИКС, куда входят помимо них еще Индия, ЮАР и Бразилия, осуществляют многие сделки друг с другом без использования иностранной валюты (доллара). То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, – очень хороший прогресс", - сказал Велаяти.
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цены на нефть, али акбар велаяти, иран, россия, китай, мид ирана, брикс, экономика, доллар, валюта
Цены на нефть, Али Акбар Велаяти, Иран, Россия, Китай, МИД Ирана, БРИКС, Экономика, Доллар, Валюта
08:06 12.10.2022 (обновлено: 08:13 12.10.2022)
 
Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара

Советник лидера Ирана Али Акбар Велаяти назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате "астанинской тройки" в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате астанинской тройки в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в формате "астанинской тройки" в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Уход России и Китая от расчетов в долларах является позитивным знаком, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти.
"Китай и Россия, являясь двумя основными членами БРИКС, куда входят помимо них еще Индия, ЮАР и Бразилия, осуществляют многие сделки друг с другом без использования иностранной валюты (доллара). То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, – очень хороший прогресс", - сказал Велаяти.
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 10:00
Владимир Ивин: отказ от доллара и евро в торговле становится необратимым
 
Цены на нефтьАли Акбар ВелаятиИранРоссияКитайМИД ИранаБРИКСЭкономикаДолларВалюта
 
 
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