https://ria.ru/20221012/iran-1823277905.html

Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара

Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара - РИА Новости, 12.10.2022

Советник лидера Ирана назвал прогрессом отказ России и Китая от доллара

Уход России и Китая от расчетов в долларах является позитивным знаком, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:06

2022-10-12T08:06

2022-10-12T08:13

цены на нефть

али акбар велаяти

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ТЕГЕРАН, 12 окт – РИА Новости. Уход России и Китая от расчетов в долларах является позитивным знаком, заявил РИА Новости советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, экс-глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти."Китай и Россия, являясь двумя основными членами БРИКС, куда входят помимо них еще Индия, ЮАР и Бразилия, осуществляют многие сделки друг с другом без использования иностранной валюты (доллара). То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, – очень хороший прогресс", - сказал Велаяти.

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