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Глава ГП объяснил, как можно было избежать ошибок при частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
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Глава ГП объяснил, как можно было избежать ошибок при частичной мобилизации
Глава ГП объяснил, как можно было избежать ошибок при частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Глава ГП объяснил, как можно было избежать ошибок при частичной мобилизации
Многих неурядиц при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:08
2022-10-12T08:08
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Многих неурядиц при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор России Игорь Краснов."Тут стоит сказать и о том, что многих неурядиц можно было избежать, если бы граждане, состоящие в запасе, не игнорировали возложенные на них законом обязанности по сообщению в военные комиссариаты актуальной информации о себе, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья. Согласитесь, совсем не сложно направить в военкомат справку о том, что ты, к примеру, студент вуза", - сказал глава ведомства.Он отметил, что военкоматы наделены необходимыми функциями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил ведения воинского учета, но недостаточно пользуются этой возможностью.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин вновь заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.
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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество
Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
08:08 12.10.2022
 
Глава ГП объяснил, как можно было избежать ошибок при частичной мобилизации

Генпрокурор Краснов: многих ошибок можно было избежать при наличии актуальных данных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Многих неурядиц при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор России Игорь Краснов.
"Тут стоит сказать и о том, что многих неурядиц можно было избежать, если бы граждане, состоящие в запасе, не игнорировали возложенные на них законом обязанности по сообщению в военные комиссариаты актуальной информации о себе, об изменении семейного положения, образования, состояния здоровья. Согласитесь, совсем не сложно направить в военкомат справку о том, что ты, к примеру, студент вуза", - сказал глава ведомства.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
07:33
Генпрокурор рассказал, что делать при получении повестки по ошибке
Он отметил, что военкоматы наделены необходимыми функциями по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении правил ведения воинского учета, но недостаточно пользуются этой возможностью.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
На встрече с избранными губернаторами 10 октября Путин вновь заявил, что вопросов по частичной мобилизации в России остается "достаточно". По его словам, проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.
 
Игорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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