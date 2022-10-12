https://ria.ru/20221012/genprokuratura-1823266752.html

Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации

Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022

Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации

Генеральная прокуратура России с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:05

2022-10-12T03:05

2022-10-12T07:38

игорь краснов

россия

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821769999_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_6ce643e065bd5f8aa0aa6a071a779a5c.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура России с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.Краснов напомнил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры — руководители прокуратур либо их заместители — вошли в комиссии по частичной мобилизации."На пунктах сбора и в воинских частях они осуществляют прием граждан, проверяют соответствие военно-учетных специальностей, разъясняют положения законодательства о социальных правах и гарантиях на период мобилизации. Во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам ее проведения", — заключил собеседник агентства.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч человек. После сообщений о мобилизации тех, кто не подходит под критерии, президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также потребовал от руководителей регионов, соответствующих подразделениям Минобороны и военкоматов проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.

https://ria.ru/20221011/povestka-1823168593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество