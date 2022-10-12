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Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
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Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации
Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации - РИА Новости, 12.10.2022
Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации
Генеральная прокуратура России с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:05
2022-10-12T07:38
игорь краснов
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура России с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.Краснов напомнил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры — руководители прокуратур либо их заместители — вошли в комиссии по частичной мобилизации."На пунктах сбора и в воинских частях они осуществляют прием граждан, проверяют соответствие военно-учетных специальностей, разъясняют положения законодательства о социальных правах и гарантиях на период мобилизации. Во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам ее проведения", — заключил собеседник агентства.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч человек. После сообщений о мобилизации тех, кто не подходит под критерии, президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также потребовал от руководителей регионов, соответствующих подразделениям Минобороны и военкоматов проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
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игорь краснов, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество
Игорь Краснов, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
03:05 12.10.2022 (обновлено: 07:38 12.10.2022)
 
Генпрокурор рассказал о надзоре за проведением частичной мобилизации

Генпрокурор России Краснов: надзор за частичной мобилизацией организован в режиме 24/7

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации
Мужчины, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Мужчины, призванные на воинскую службу по частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура России с самого начала частичной мобилизации в стране осуществляет надзор за ее проведением в режиме 24/7, заявил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

"С момента объявления указа о частичной мобилизации мною дано поручение прокурорам всех уровней обеспечить надзорное сопровождение проводимых мероприятий, в том числе с выездом в военкоматы и места сбора и подготовки мобилизованных. В режиме 24/7 организовано взаимодействие территориальных и военных прокуроров, мониторинг СМИ и обращений граждан, обмен информацией с органами власти и военного управления", — рассказал глава ведомства.

Краснов напомнил, что по поручению президента России территориальные и военные прокуроры — руководители прокуратур либо их заместители — вошли в комиссии по частичной мобилизации.
"На пунктах сбора и в воинских частях они осуществляют прием граждан, проверяют соответствие военно-учетных специальностей, разъясняют положения законодательства о социальных правах и гарантиях на период мобилизации. Во всех прокуратурах созданы горячие линии по вопросам ее проведения", — заключил собеседник агентства.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч человек. После сообщений о мобилизации тех, кто не подходит под критерии, президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Путин также потребовал от руководителей регионов, соответствующих подразделениям Минобороны и военкоматов проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
Повестка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Игорь КрасновРоссияГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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