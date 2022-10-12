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Международный форум "Российская энергетическая неделя"

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 12.10.2022

Международный форум "Российская энергетическая неделя"

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) был учрежден распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2016 года. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T00:17

2022-10-12T00:17

2022-10-12T00:17

справки

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

россети

газпром

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

экономика

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Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) был учрежден распоряжением правительства РФ от 27 сентября 2016 года.Цель Форума – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. "Российская энергетическая неделя" является площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, атомной энергетики, гидроэнергетики, энергетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), энергосбережения и повышения энергоэффективности.Форум проводится с 2017 года и успел приобрести статус одного из главных событий в сфере энергоэффективности в России и за рубежом. Его организаторами являются фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Москвы. В качестве генеральных партнеров выступают госкорпорация "Росатом", ПАО "Газпром", ПАО "Россети", ПАО "Транснефть". Первый Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-7 октября 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге. В числе участников мероприятия были главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества. Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тысяч человек.Ключевым событием официальной деловой программы Форума стало пленарное заседание "Энергия для глобального роста", на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Участие в РЭН также принял президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступивший в рамках панельной дискуссии "Нефть и геополитика: причины и последствия". Второй Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 3-6 октября 2018 года в Москве. Ключевой темой стала "Устойчивая энергетика для меняющегося мира". Пленарную сессию открыл президент России Владимир Путин.В основе деловой программы Форума было два основных блока – "Глобальная энергетическая повестка" и "Планы развития российского Топливно-энергетического комплекса (ТЭК)". Основная программа насчитывала 67 мероприятий в различных форматах. В деловой программе принял участие 471 спикер. На форуме выступили 20 иностранных министров.Впервые в рамках РЭН состоялась презентация нового отчета ОПЕК – World Oil Outlook (WOO) 2018 – детальный анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года.В рамках РЭН состоялась выездная панельная сессия Форума стран-экспортеров газа, прошли подведение итогов и награждение победителей четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" и Международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов, вручение премии "Глобальная энергия".Двенадцать экспонентов отраслевой выставки представили на своих стендах передовые разработки и достижения в области Топливно-энергетического комплекса. Среди них – компании "Газпром", "Россети", "Новатэк", "Росатом", "Фортум", "РусГидро", "Транснефть", "СИБУР", "Роснефть", а также правительство Москвы, Республика Татарстан и премия "Глобальная энергия".В 2018 году РЭН посетили свыше 9,5 тысячи человек, из них около трех тысяч – представители бизнеса, включая сотрудников 700 компаний из России и 200 компаний из 66 других стран. Более 400 российских и 38 иностранных компаний были представлены их руководителями.Третий Международный форум "Российская энергетическая неделя" прошел 2-5 октября 2019 года, его посетили свыше 10 тысяч участников и представителей СМИ из России и 115 стран. Впервые в работе Форума приняли участие представители Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго-Браззавиль, Конго-Киншаса, Республики Южная Осетия, Сомали, Чехии.В пленарном заседании "Энергетическое партнерство для устойчивого развития" принял участие президент РФ Владимир Путин. Одним из ключевых мероприятий РЭН-2019 стала 21-я Министерская встреча стран-экспортеров газа.В рамках деловой программы прошли более 70 мероприятий в различных форматах, в них приняли участие 417 спикеров. Площадку Форума посетили свыше 400 компаний топливно-энергетического комплекса России. В мероприятиях также приняли участие 15 иностранных министров и 44 главы дипломатического корпуса.В четвертый раз "Российская энергетическая неделя" состоялась 13-15 октября 2021 года. Форум объединил 2500 участников из более чем 80 стран. В рамках деловой программы прошли 32 мероприятия с участием 204 спикеров. Ключевым событием в цикле деловых мероприятий стало пленарное заседание "Мировая энергетика: трансформация для развития" с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.В ходе дискуссии были затронуты самые важные и актуальные проблемы развития ТЭК России: преодоление последствий кризиса, вызванного распространением COVID-19, роль договоренностей ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности взаимоотношений с импортерами российского сырья, важность энергосбережения и реализации климатических соглашений.Прошла также церемония награждения лауреатов международной премии "Глобальная энергия". В 2021 году премии получили победители 2020 и 2021 годов – представители России, США, Италии и Греции.В рамках РЭН российские и зарубежные компании, государственные организации подписали более 35 соглашений и меморандумов."Российскую энергетическую неделю" завершил Молодежный день. Участие в нем приняли более 600 студентов из 22 российских вузов, а также молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых компаний. Ключевым событием Молодежного дня стал "Диалог на равных", соорганизатором которого выступило российское общество "Знание". В 2022 году пятый международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет с 12 по 14 октября в ЦВЗ "Манеж" (Москва). Программа Форума включает более 40 мероприятий, объединенных в шесть тематических блоков под девизом "Глобальная энергетика в многополярном мире". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, россети, газпром, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, экономика, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", министерство энергетики рф (минэнерго россии)