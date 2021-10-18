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Подведены итоги Международного форума РЭН–2021

Подведены итоги Международного форума РЭН–2021 - РИА Новости, 18.10.2021

Подведены итоги Международного форума РЭН–2021

Российская энергетическая неделя – международная платформа для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:11

2021-10-18T11:11

2021-10-18T11:11

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 окт – Пресс-служба Фонда Росконгресс. Российская энергетическая неделя – международная платформа для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных вопросов развития ТЭК – прошла в Москве с 13 по 15 октября 2021 года. Организаторами Форума стали Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. Форум объединил 2500 участников из более чем 80 стран. В рамках деловой программы прошло 32 мероприятия с участием 204 спикеров."Российская энергетическая неделя проводится в четвертый раз, год от года интерес к повестке Форума растет и привлекает внимание ключевых игроков ТЭК. Технологические прорывы отрасли, синергия промышленности, науки и бизнеса, появление новых источников энергии – это огромный потенциал для развития экономики России как одного из ключевых игроков глобального энергетического рынка", – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков.Деловая программаКлючевым событием в цикле деловых мероприятий Форума стало пленарное заседание "Мировая энергетика: трансформация для развития" с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.Также на пленарном заседании выступили главный исполнительный директор ВР Бернард Луни; председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус; председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс и председатель, главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне. Модератором сессии стала телеведущая CNBC Хедли Гэмбл. С видеообращением к участникам РЭН обратился Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу – Президент Анголы, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году.В ходе дискуссии были затронуты самые важные и актуальные проблемы развития ТЭК России: преодоление последствий кризиса, вызванного распространением COVID-19, роль договоренностей ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности взаимоотношений с импортерами российского сырья, важность энергосбережения и реализации климатических соглашений."Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков еще раз показали, насколько значима для современного мира стабильная, уверенная работа ТЭКа, снабжение потребителей доступной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. Чтобы обеспечить энергетическую и экологическую безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные действия всех участников рынка – как производителей, так и потребителей, – ориентированные на длительную перспективу в интересах устойчивого развития наших стран, для обеспечения благополучия наших народов", – подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин.На сессии "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" была высказана твердая позиция: Россия имеет четкую энергетическую стратегию и будет продолжать развивать как традиционную, так и "чистую" энергетику. Участие в обсуждении приняли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо, Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь, Министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Шахбазов, генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов и другие спикеры."Нужно более трезво и разумно подходить к вопросам энергетической безопасности. Цели устойчивого развития никто не отменял. Люди ждут не только климатического, экологического улучшения, а ждут тепла в домах, чтобы был свет. Для этого политики должны работать с профессионалами. Цели должны быть не „хайповыми“, а расчетными и сбалансированными. Мы исходим в своей политике в Российской Федерации ровно из такого сбалансированного подхода", – отметил Александр Новак.Не менее актуальными темами обсуждения стали климатическая повестка, введение "зеленых сертификатов", внедрение принципов ESG, развитие новых источников энергии – водорода и технологий его производства.Ряд сессий был посвящен цифровой трансформации ТЭК и потенциалу возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эксперты обсудили новые государственные инициативы, которые помогут бизнесу извлечь выгоды из цифровой трансформации, влияние пандемии на цифровую зрелость компаний ТЭК, рост интереса инвесторов к "зеленой" энергетике, увеличение генерации на основе ВИЭ, масштабы, которых достигнет сектор ВИЭ в России и в мире в перспективе до 2050 года, и многие другие вопросы.Традиционно на РЭН прошла церемония награждения лауреатов международной премии "Глобальная энергия". В этот раз премии получили победители 2020 и 2021 годов – представители России, США, Италии и Греции. В ходе церемонии заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что научные открытия в сфере энергетики влияют на дальнейший ход развития всей нашей цивилизации. "В этом ключе премия „Глобальная энергия“ становится по-настоящему знаковым событием, определяя не просто будущее топливно-энергетического комплекса, но и всего человечества", – заявил Александр Новак.Более 25 соглашений и меморандумов подписали российские и зарубежные компании, государственные организации. Среди них: соглашение о сотрудничестве между МГИМО МИД России, Международным институтом энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России и РЭА Минэнерго России; соглашение о реализации совместного партнерства по запуску проекта электрокаршеринга во Владивостоке между "Соллерс Груп" и "РусГидро"; меморандум о сотрудничестве в области устойчивой энергетики, возобновляемых источников энергии, водорода и энергоэффективности между РЭА Минэнерго России и Немецким энергетическим агентством (DENA).Молодежный день15 октября Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. Участие в нем приняли более 600 студентов из 22 российских вузов, а также молодые специалисты, ректоры и преподаватели вузов, эксперты и руководители отраслевых компаний.Ключевым событием Молодежного дня стал "Диалог на равных", соорганизатором которого выступило российское общество "Знание". Участники смогли встретиться и задать свои вопросы заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку, генеральному директору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву, председателю правления и генеральному директору "Газпром нефть" Александру Дюкову и другим экспертам.Всего в рамках Молодежного дня РЭН прошло более 35 мероприятий, включая интерактивные сессии по созданию молодежных проектов развития ТЭК: #ENERGYLAB, Международный инженерный чемпионат СASE-IN, финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам, церемония награждения победителей хакатона "Энергия прорыва" и круглый стол с ректорами вузов Российской Федерации.УчастникиФорум посетили официальные представители из разных государств, среди которых: Председатель Правительства Республики Южная Осетия Геннадий Бекоев, Вице-премьер-министр Республики Армения Сурен Папикян, заместитель Премьер-министра, Министр горной промышленности и энергетики Республики Сербии Зорана Михайлович.Участие приняли 14 иностранных министров из следующих стран: Азербайджан, Бразилия, Венгрия, Джибути, Индия, Ирак, Мьянма, Республика Беларусь, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Судан, Черногория.Также Форум посетили главы дипломатических представительств 30 стран: Албания, Алжир, Армения, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гана, Гвинея, Джибути, Замбия, Индия, Исландия, Катар, Кения, Люксембург, Монголия, Намибия, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Хорватия, Черногория, ЮАР.Среди лидеров международных организаций и объединений на площадке присутствовали следующие лица: генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммад Сануси Баркиндо; генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Анжела Уилкинсон; председатель исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Игорь Кузько; государственный секретарь Постоянного комитета Союзного государства Дмитрий Мезенцев; главный исполнительный директор Всемирной угольной ассоциации Мишель Манук; исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций Ольга Алгаерова; ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов; генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Юрий Сентюрин.Форум посетили советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, а также главы 12 субъектов Российской Федерации: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.В Форуме приняли участие около 800 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 40 стран и территорий.Среди знаковых представителей иностранного бизнеса: председатель совета директоров, главный исполнительный директор TotalEnergies SE Патрик Жан Пуянне; председатель Oil and Gas Climate Initiative Роберт Дадли; президент, главный исполнительный директор Fortum Corporation Маркус Раурамо; председатель правления KAZ Minerals Limited Олег Новачук; главный исполнительный директор группы BP Plc Бернар Луни; председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс; председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус; председатель, главный исполнительный директор Sonatrach SpA Туфик Хаккар; генеральный директор Basra Oil Company Кхалид Намзах Аббас Аль-Мусави.Из знаковых представителей российского бизнеса участие приняли: президент ПАО "Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“" Вагит Алекперов; главный исполнительный директор Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг; председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков; председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов; генеральный директор АО "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов; генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев; председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон; председатель совета директоров ПАО "ТМК" Дмитрий Пумпянский; генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин; генеральный директор ООО "Русско-европейская финансовая компания" Жан-Пьер Ален Тома.ЭкспонентыСвои стенды на выставке Российской энергетической недели представили "Газпром", Правительство Москвы, "НОВАТЭК", госкорпорация "Росатом", "Россети", Siemens Energy, ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Schneider Electric, ГК "КАСКАД", "ВостокЭнергоСервис", "Фортум", "РОСНАНО".ПартнерыГенеральным газовым партнером выступил "Газпром", генеральным атомным партнером – "Росатом", генеральным партнером – "НОВАТЭК".Стратегическим партнером стала компания "Россети".Официальными партнерами – "Газпром нефть", "Сбербанк", "СИБУР", "Металлоинвест" и "Траснснефть".Партнерами Форума выступили "Интер РАО", "Иркутская нефтяная компания", "РусГидро", "Татнефть" и Фонд содействия реформированию ЖКХ.Бизнес-партнерами – "Лукойл", "Зарубежнефть", "СУЭК" и "РуссНефть".Партнерами по деловой программе стали En+ Group, "Кузбасcразрезуголь", "РЖД", "Сименс Энергетика", "СО ЕЭС", "Т Плюс", "Промсырьеимпорт", "Силовые машины", "Фортум", "Российское энергетическое агентство", "РусЭнергоСбыт".Партнеры по организации: "КВАДРА", ФИОП, "СДС-уголь", "СпбМТСБ", "Хевел", "ЮниПро", "Глобальная энергия", "ФСК ЕЭС", "Мечел", "Промсвязьбанк", "ТМК".Инвестиционный партнер – РФПИ.Партнеры по Молодежному дню: "Точка Юниор", Российское общество "Знание", "Надежная смена".Партнерский материал. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы