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Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221012/finansirovanie-1823316719.html
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году
Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:58
2022-10-12T12:01
культура
новости культуры
ольга любимова
комитет гд по культуре
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета ГД по культуре в среду."Это 16 миллиардов рублей", — утонила министр."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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новости культуры, ольга любимова, комитет гд по культуре, россия
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Комитет ГД по культуре, Россия
11:58 12.10.2022 (обновлено: 12:01 12.10.2022)
 
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году

Любимова: финансирование проекта "Пушкинская карта" не изменится в 2023 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк"Пушкинская карта"
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Пушкинская карта". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета ГД по культуре в среду.
"Это 16 миллиардов рублей", — утонила министр.
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года.
Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
Здание ГМИИ им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:47Культура
Фестиваль-спутник пройдет вместе с выставкой "Всеобщий язык" в Пушкинском
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваКомитет ГД по культуреРоссия
 
 
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