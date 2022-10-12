https://ria.ru/20221012/finansirovanie-1823316719.html
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году
Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:58
2022-10-12T11:58
2022-10-12T12:01
культура
новости культуры
ольга любимова
комитет гд по культуре
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета ГД по культуре в среду."Это 16 миллиардов рублей", — утонила министр."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
https://ria.ru/20221010/pushkinskiy-1822851570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, комитет гд по культуре, россия
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Комитет ГД по культуре, Россия
11:58 12.10.2022 (обновлено: 12:01 12.10.2022)
Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году
Любимова: финансирование проекта "Пушкинская карта" не изменится в 2023 году
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета ГД по культуре в среду.
"Это 16 миллиардов рублей", — утонила министр.
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года.
Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.