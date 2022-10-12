https://ria.ru/20221012/finansirovanie-1823316719.html

Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году

Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022

Любимова рассказала о финансировании проекта "Пушкинская карта" в 2023 году

Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:58

2022-10-12T11:58

2022-10-12T12:01

культура

новости культуры

ольга любимова

комитет гд по культуре

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Расходы на проект "Пушкинская карта" в следующем году останутся на уровне 2022-го, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании Комитета ГД по культуре в среду."Это 16 миллиардов рублей", — утонила министр."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

https://ria.ru/20221010/pushkinskiy-1822851570.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, комитет гд по культуре, россия