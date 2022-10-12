https://ria.ru/20221012/feyki-1823293165.html

Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах

Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах - РИА Новости, 12.10.2022

Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря в интервью РИА Новости о противодействии фейковой информации про частичную мобилизацию, заявил, что украинские... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:10

2022-10-12T10:10

2022-10-12T11:38

общество

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря в интервью РИА Новости о противодействии фейковой информации про частичную мобилизацию, заявил, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Отвечая на вопрос, почему люди идут на фейковые ресурсы, верят им, генпрокурор сказал: "Верят? Вы уверены? У нас осознанное общество, способное отличить правду ото лжи". "Очевидно, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Кидают весь этот мусор с определенным намерением – запутать людей, дискредитировать органы власти. В сегодняшних обстоятельствах и ряд наших органов не может избежать проблем. Зачастую они – в попытках некоторых ответственных лиц замалчивать нарушения и недостатки. Однако ложь в таких вопросах приносит только вред. Надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими", - подчеркнул глава ведомства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1823033061.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, частичная мобилизация в россии