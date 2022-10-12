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Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах - РИА Новости, 12.10.2022
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Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах
Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах - РИА Новости, 12.10.2022
Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах
Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря в интервью РИА Новости о противодействии фейковой информации про частичную мобилизацию, заявил, что украинские... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:10
2022-10-12T11:38
общество
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря в интервью РИА Новости о противодействии фейковой информации про частичную мобилизацию, заявил, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Отвечая на вопрос, почему люди идут на фейковые ресурсы, верят им, генпрокурор сказал: "Верят? Вы уверены? У нас осознанное общество, способное отличить правду ото лжи". "Очевидно, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Кидают весь этот мусор с определенным намерением – запутать людей, дискредитировать органы власти. В сегодняшних обстоятельствах и ряд наших органов не может избежать проблем. Зачастую они – в попытках некоторых ответственных лиц замалчивать нарушения и недостатки. Однако ложь в таких вопросах приносит только вред. Надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими", - подчеркнул глава ведомства.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова &gt;&gt;
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общество, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Частичная мобилизация в России
10:10 12.10.2022 (обновлено: 11:38 12.10.2022)
 
Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах

Краснов предложил рассказывать о проблемах и заниматься ими для противодействия фейкам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря в интервью РИА Новости о противодействии фейковой информации про частичную мобилизацию, заявил, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Отвечая на вопрос, почему люди идут на фейковые ресурсы, верят им, генпрокурор сказал: "Верят? Вы уверены? У нас осознанное общество, способное отличить правду ото лжи".
"Очевидно, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Кидают весь этот мусор с определенным намерением – запутать людей, дискредитировать органы власти. В сегодняшних обстоятельствах и ряд наших органов не может избежать проблем. Зачастую они – в попытках некоторых ответственных лиц замалчивать нарушения и недостатки. Однако ложь в таких вопросах приносит только вред. Надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими", - подчеркнул глава ведомства.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.
Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:31
Военком Якутии опроверг слухи о волнах мобилизации
 
ОбществоРоссияГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновЧастичная мобилизация в России
 
 
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