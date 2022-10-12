10:10 12.10.2022 (обновлено: 11:38 12.10.2022)
Краснов предложил бороться с фейками, честно рассказывая о проблемах
Краснов предложил рассказывать о проблемах и заниматься ими для противодействия фейкам
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря в интервью РИА Новости о противодействии фейковой информации про частичную мобилизацию, заявил, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Отвечая на вопрос, почему люди идут на фейковые ресурсы, верят им, генпрокурор сказал: "Верят? Вы уверены? У нас осознанное общество, способное отличить правду ото лжи".
"Очевидно, что украинские "специалисты" и их хозяева работают в этом направлении весьма активно. Кидают весь этот мусор с определенным намерением – запутать людей, дискредитировать органы власти. В сегодняшних обстоятельствах и ряд наших органов не может избежать проблем. Зачастую они – в попытках некоторых ответственных лиц замалчивать нарушения и недостатки. Однако ложь в таких вопросах приносит только вред. Надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими", - подчеркнул глава ведомства.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя сбои отметил, что мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было 80 лет: "есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство". Но главное, подчеркнул он, страна объединилась для защиты своих людей и Отечества.