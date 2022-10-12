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Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы - РИА Новости, 12.10.2022
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Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы
Целые города Европы могут замерзнуть во время зимнего пика холодов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:38
2022-10-12T15:03
европа
алексей миллер
газпром
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целые города Европы могут замерзнуть во время зимнего пика холодов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе."Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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европа, алексей миллер, газпром, экономика, цены на нефть
Европа, Алексей Миллер, Газпром, Экономика, Цены на нефть
14:38 12.10.2022 (обновлено: 15:03 12.10.2022)
 
Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы

Миллер заявил, что в пик зимних холодов могут замерзнуть целые города Европы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алексей Миллер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целые города Европы могут замерзнуть во время зимнего пика холодов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе.
"Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:00
Тратят последнее: Европа распечатала зимние запасы газа
 
ЕвропаАлексей МиллерГазпромЭкономикаЦены на нефть
 
 
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