https://ria.ru/20221012/evropa-1823383601.html

Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы

Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы

Целые города Европы могут замерзнуть во время зимнего пика холодов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:38

2022-10-12T14:38

2022-10-12T15:03

европа

алексей миллер

газпром

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Целые города Европы могут замерзнуть во время зимнего пика холодов, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Российской энергетической неделе."Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

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Кирилл Волков

европа, алексей миллер, газпром, экономика, цены на нефть