https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html

FT: бюджет ЕС стремительно заканчивается из-за поддержки Украины

FT: бюджет ЕС стремительно заканчивается из-за поддержки Украины - РИА Новости, 12.10.2022

FT: бюджет ЕС стремительно заканчивается из-за поддержки Украины

Помощь Украине серьезно ударила по бюджету ЕС, пишет Financial Times. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:39

2022-10-12T18:39

2022-10-12T20:52

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Помощь Украине серьезно ударила по бюджету ЕС, пишет Financial Times.Издание напомнило, что еще в мае председатель Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен предупреждала, что бюджет на 2021-2027 годы не был подготовлен, чтобы справляться с такими нагрузками.Отмечается, что ЕС пытается разработать план по корректировке бюджета. Но такой вариант потребует единодушного согласия всех государств-членов, что приведет к трудностям в принятии такого решения, подчеркнула газета.При этом ситуация усугубляется постоянно растущими требованиями Украины, которой нужны деньги для поддержки своей финансовой системы, добавило издание.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221012/avstriya-1823427667.html

https://ria.ru/20221012/praga-1823462073.html

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урсула фон дер ляйен, украина, москва, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире