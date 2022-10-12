18:39 12.10.2022 (обновлено: 20:52 12.10.2022)
FT: бюджет ЕС стремительно заканчивается из-за поддержки Украины
FT: бюджет ЕС, рассчитанный на 7 лет, подходит к концу из-за кризиса и поддержки Украины
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Помощь Украине серьезно ударила по бюджету ЕС, пишет Financial Times.
"Утечка ресурсов ЕС происходит в том числе из-за боевых действий на Украине и связанного с ними кризиса с беженцами", — говорится в материале.
Издание напомнило, что еще в мае председатель Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен предупреждала, что бюджет на 2021-2027 годы не был подготовлен, чтобы справляться с такими нагрузками.
Отмечается, что ЕС пытается разработать план по корректировке бюджета. Но такой вариант потребует единодушного согласия всех государств-членов, что приведет к трудностям в принятии такого решения, подчеркнула газета.
При этом ситуация усугубляется постоянно растущими требованиями Украины, которой нужны деньги для поддержки своей финансовой системы, добавило издание.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.