https://ria.ru/20221012/energodar-1823408597.html
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя - РИА Новости, 12.10.2022
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя
Глава администрации Энергодара Александр Волга назвал провокацией сообщения в украинских СМИ об осуществленном на него покушении. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:39
2022-10-12T15:39
2022-10-12T15:39
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
россия
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823284120_29:0:2358:1310_1920x0_80_0_0_efcb37712c96290b6d2d5c29139deeca.jpg
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Александр Волга назвал провокацией сообщения в украинских СМИ об осуществленном на него покушении.Накануне Волга опроверг информацию о нападении на него, которая появилась в украинских средствах массовой информации. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать."К сожалению, подобного рода провокации они были, есть и будут. Это уже не первая ситуация, когда пытаются спровоцировать наших людей, которые проживают в городе, ввергнуть их в хаос, создать дестабилизацию в нашем регионе. В украинских СМИ постоянно такие информационные вбросы", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что сейчас находится в служебной командировке, но в скором времени вернется на рабочее место.
https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html
энергодар
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823284120_320:0:2067:1310_1920x0_80_0_0_44f032fe74fcf2d091aebaa9601ba263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия, россия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Россия, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя
Глава Энергодара Волга назвал сообщения украинских СМИ о покушении на себя провокацией