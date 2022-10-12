https://ria.ru/20221012/energodar-1823408597.html

Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя

Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя - РИА Новости, 12.10.2022

Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя

Глава администрации Энергодара Александр Волга назвал провокацией сообщения в украинских СМИ об осуществленном на него покушении. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:39

2022-10-12T15:39

2022-10-12T15:39

специальная военная операция на украине

энергодар

происшествия

россия

запорожская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Александр Волга назвал провокацией сообщения в украинских СМИ об осуществленном на него покушении.Накануне Волга опроверг информацию о нападении на него, которая появилась в украинских средствах массовой информации. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать."К сожалению, подобного рода провокации они были, есть и будут. Это уже не первая ситуация, когда пытаются спровоцировать наших людей, которые проживают в городе, ввергнуть их в хаос, создать дестабилизацию в нашем регионе. В украинских СМИ постоянно такие информационные вбросы", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что сейчас находится в служебной командировке, но в скором времени вернется на рабочее место.

https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

энергодар

россия

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар, происшествия, россия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр