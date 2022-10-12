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Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/energodar-1823408597.html
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя - РИА Новости, 12.10.2022
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя
Глава администрации Энергодара Александр Волга назвал провокацией сообщения в украинских СМИ об осуществленном на него покушении. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:39
2022-10-12T15:39
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
россия
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Александр Волга назвал провокацией сообщения в украинских СМИ об осуществленном на него покушении.Накануне Волга опроверг информацию о нападении на него, которая появилась в украинских средствах массовой информации. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать."К сожалению, подобного рода провокации они были, есть и будут. Это уже не первая ситуация, когда пытаются спровоцировать наших людей, которые проживают в городе, ввергнуть их в хаос, создать дестабилизацию в нашем регионе. В украинских СМИ постоянно такие информационные вбросы", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что сейчас находится в служебной командировке, но в скором времени вернется на рабочее место.
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энергодар, происшествия, россия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Россия, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:39 12.10.2022
 
Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о покушении на себя

Глава Энергодара Волга назвал сообщения украинских СМИ о покушении на себя провокацией

© кадр из видеоГлава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга
Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга
© кадр из видео
Глава администрации Энергодара Запорожской области Александр Волга. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава администрации Энергодара Александр Волга назвал провокацией сообщения в украинских СМИ об осуществленном на него покушении.
Накануне Волга опроверг информацию о нападении на него, которая появилась в украинских средствах массовой информации. Он отметил, что чувствует себя прекрасно и продолжает работать.
"К сожалению, подобного рода провокации они были, есть и будут. Это уже не первая ситуация, когда пытаются спровоцировать наших людей, которые проживают в городе, ввергнуть их в хаос, создать дестабилизацию в нашем регионе. В украинских СМИ постоянно такие информационные вбросы", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что сейчас находится в служебной командировке, но в скором времени вернется на рабочее место.
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