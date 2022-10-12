https://ria.ru/20221012/ekipirovka-1823524965.html

"Военторг" рекомендовал не делать наценку на экипировку выше 15 процентов

"Военторг" рекомендовал не делать наценку на экипировку выше 15 процентов - РИА Новости, 12.10.2022

"Военторг" рекомендовал не делать наценку на экипировку выше 15 процентов

Торговая сеть "Военторг" рекомендовала дочерним организациям реализовывать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:41

2022-10-12T20:41

2022-10-12T20:57

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

военторг

сергей шойгу

россия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. Торговая сеть "Военторг" рекомендовала дочерним организациям реализовывать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ."По информации, предоставленной в службу "Военторгом", организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%", - говорится в сообщении.Анализ цен на армейскую экипировку и иную армейскую продукцию, проведенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, показал существенное повышение цен, были выданы предостережения прокуратуры."Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции.ФАС также направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), военторг, сергей шойгу, россия, украина