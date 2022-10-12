https://ria.ru/20221012/ekipirovka-1823524965.html
"Военторг" рекомендовал не делать наценку на экипировку выше 15 процентов
"Военторг" рекомендовал не делать наценку на экипировку выше 15 процентов - РИА Новости, 12.10.2022
"Военторг" рекомендовал не делать наценку на экипировку выше 15 процентов
Торговая сеть "Военторг" рекомендовала дочерним организациям реализовывать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:41
2022-10-12T20:41
2022-10-12T20:57
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
военторг
сергей шойгу
россия
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. Торговая сеть "Военторг" рекомендовала дочерним организациям реализовывать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ."По информации, предоставленной в службу "Военторгом", организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%", - говорится в сообщении.Анализ цен на армейскую экипировку и иную армейскую продукцию, проведенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, показал существенное повышение цен, были выданы предостережения прокуратуры."Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции.ФАС также направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), военторг, сергей шойгу, россия, украина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Военторг, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине
20:41 12.10.2022 (обновлено: 20:57 12.10.2022)
"Военторг" рекомендовал не делать наценку на экипировку выше 15 процентов
"Военторг" рекомендовал реализовывать армейскую экипировку с наценкой не выше 15 процентов
МОСКВА, 12 окт- РИА Новости. Торговая сеть "Военторг" рекомендовала дочерним организациям реализовывать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
"По информации, предоставленной в службу "Военторгом", организация рекомендовала дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%", - говорится в сообщении.
Анализ цен на армейскую экипировку и иную армейскую продукцию, проведенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, показал существенное повышение цен, были выданы предостережения прокуратуры.
"Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы
по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции.
ФАС также направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер
" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.