https://ria.ru/20221012/deti-1823460904.html
В Сочи предъявили обвинение двум воспитателям за истязание детей
В Сочи предъявили обвинение двум воспитателям за истязание детей - РИА Новости, 12.10.2022
В Сочи предъявили обвинение двум воспитателям за истязание детей
Следователи в Сочи предъявили двум воспитателям обвинение в истязании детей в досуговом центре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:24
2022-10-12T17:24
2022-10-12T17:24
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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СОЧИ, 12 окт – РИА Новости. Следователи в Сочи предъявили двум воспитателям обвинение в истязании детей в досуговом центре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, из сочинского детсада "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая – по ушам, еще одного хватают за волосы.Позже региональный главк СК, заинтересовавшись видео, информировал, что в отношении 53-летней воспитательницы частного детского сада уголовное дело об истязании было возбуждено в феврале 2021 года. Тогда следователи установили, что женщина регулярно наносила ребенку удары руками и ногами, била тряпкой по телу и таскала за волосы. В настоящее время следствием установлено, что удары 8-летней девочке и 7-летнему мальчику наносили оба воспитателя. При этом наличие видеокамер в детском саду их не смущало, отметили в ведомстве."В настоящее время следователем предъявлено обвинение 53- и 38-летней инструкторам (воспитателям) центра. В зависимости от роли каждой они обвиняются в истязании воспитанников (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в четырех эпизодах ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.Сейчас следователи ходатайствуют об избрании обвиняемым мер пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительно следствием будет дана оценка действиям руководства досугового центра на предмет ненадлежащего оказания услуг для детей по статье 238 УК РФ.Как сообщал агентству источник в правоохранительных органах, центр предназначен для "особенных" детей с патологиями.
https://ria.ru/20221011/rassledovanie-1823051142.html
https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Сочи предъявили обвинение двум воспитателям за истязание детей
СК в Сочи предъявил двум воспитателям обвинение в истязании детей в досуговом центре
СОЧИ, 12 окт – РИА Новости.
Следователи в Сочи предъявили двум воспитателям обвинение в истязании детей в досуговом центре, сообщила
пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, из сочинского детсада "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая – по ушам, еще одного хватают за волосы.
Позже региональный главк СК
, заинтересовавшись видео, информировал, что в отношении 53-летней воспитательницы частного детского сада уголовное дело об истязании было возбуждено в феврале 2021 года. Тогда следователи установили, что женщина регулярно наносила ребенку удары руками и ногами, била тряпкой по телу и таскала за волосы. В настоящее время следствием установлено, что удары 8-летней девочке и 7-летнему мальчику наносили оба воспитателя. При этом наличие видеокамер в детском саду их не смущало, отметили в ведомстве.
"В настоящее время следователем предъявлено обвинение 53- и 38-летней инструкторам (воспитателям) центра. В зависимости от роли каждой они обвиняются в истязании воспитанников (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в четырех эпизодах ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи ходатайствуют об избрании обвиняемым мер пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительно следствием будет дана оценка действиям руководства досугового центра на предмет ненадлежащего оказания услуг для детей по статье 238 УК РФ.
Как сообщал агентству источник в правоохранительных органах, центр предназначен для "особенных" детей с патологиями.