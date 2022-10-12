https://ria.ru/20221012/deti-1823460904.html

В Сочи предъявили обвинение двум воспитателям за истязание детей

В Сочи предъявили обвинение двум воспитателям за истязание детей - РИА Новости, 12.10.2022

В Сочи предъявили обвинение двум воспитателям за истязание детей

Следователи в Сочи предъявили двум воспитателям обвинение в истязании детей в досуговом центре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:24

2022-10-12T17:24

2022-10-12T17:24

происшествия

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сочи

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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СОЧИ, 12 окт – РИА Новости. Следователи в Сочи предъявили двум воспитателям обвинение в истязании детей в досуговом центре, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилось видео, предположительно, из сочинского детсада "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая – по ушам, еще одного хватают за волосы.Позже региональный главк СК, заинтересовавшись видео, информировал, что в отношении 53-летней воспитательницы частного детского сада уголовное дело об истязании было возбуждено в феврале 2021 года. Тогда следователи установили, что женщина регулярно наносила ребенку удары руками и ногами, била тряпкой по телу и таскала за волосы. В настоящее время следствием установлено, что удары 8-летней девочке и 7-летнему мальчику наносили оба воспитателя. При этом наличие видеокамер в детском саду их не смущало, отметили в ведомстве."В настоящее время следователем предъявлено обвинение 53- и 38-летней инструкторам (воспитателям) центра. В зависимости от роли каждой они обвиняются в истязании воспитанников (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также в четырех эпизодах ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.Сейчас следователи ходатайствуют об избрании обвиняемым мер пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительно следствием будет дана оценка действиям руководства досугового центра на предмет ненадлежащего оказания услуг для детей по статье 238 УК РФ.Как сообщал агентству источник в правоохранительных органах, центр предназначен для "особенных" детей с патологиями.

https://ria.ru/20221011/rassledovanie-1823051142.html

https://ria.ru/20221010/sk-1822973442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), дети