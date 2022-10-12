https://ria.ru/20221012/dengi-1823259246.html

Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства

Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 12.10.2022

Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства

Россияне имеют право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей один раз в жизни, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:15

2022-10-12T03:15

2022-10-12T03:15

общество

россия

жилье

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

налоги

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россияне имеют право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей один раз в жизни, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.Эксперт напомнила, что налоговый имущественный вычет, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки, можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. При этом максимально за приобретение жилья можно получить 260 тысяч рублей. Еще до 390 тысяч рублей можно получить при оформлении вычета за проценты по ипотеке.По словам юриста, право на это человек получает с регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) один раз в жизни.

https://realty.ria.ru/20220924/nalogi-1819094610.html

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общество, россия, жилье, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, налоги