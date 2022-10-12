Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/dengi-1823259246.html
Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства
Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства - РИА Новости, 12.10.2022
Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства
Россияне имеют право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей один раз в жизни, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:15
2022-10-12T03:15
общество
россия
жилье
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россияне имеют право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей один раз в жизни, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.Эксперт напомнила, что налоговый имущественный вычет, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки, можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой. При этом максимально за приобретение жилья можно получить 260 тысяч рублей. Еще до 390 тысяч рублей можно получить при оформлении вычета за проценты по ипотеке.По словам юриста, право на это человек получает с регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) один раз в жизни.
https://realty.ria.ru/20220924/nalogi-1819094610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, жилье, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, налоги
Общество, Россия, Жилье, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России, Налоги
03:15 12.10.2022
 
Юрист объяснил, когда можно получить до 650 тысяч рублей от государства

Юрист Спиридонова напомнила о праве на имущественный вычет при покупке недвижимости

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россияне имеют право на возврат налогов на сумму в 650 тысяч рублей один раз в жизни, рассказала агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Эксперт напомнила, что налоговый имущественный вычет, предусмотренный при покупке или строительстве недвижимости, продаже недвижимости, а также при погашении ипотеки, можно получить в течение календарного года через работодателя или в отделении налоговой.
"Для этого нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен", — пояснила Спиридонова.
При этом максимально за приобретение жилья можно получить 260 тысяч рублей. Еще до 390 тысяч рублей можно получить при оформлении вычета за проценты по ипотеке.
По словам юриста, право на это человек получает с регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) один раз в жизни.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 01:15
Юрист рассказал, как снизить налог на квартиру
 
ОбществоРоссияЖильеМария СпиридоноваАссоциация юристов РоссииНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала