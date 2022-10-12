https://ria.ru/20221012/biznes-1823310296.html

В ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

В ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом - РИА Новости, 12.10.2022

В ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:05

2022-10-12T11:05

2022-10-12T14:36

россия

единая россия

госдума рф

андрей турчак

владимир путин

сергей шойгу

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО. Речь идёт о военнослужащих, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации", - сказано в сообщении.Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями. Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него."Буквально за день-два нужно снять кассу с учета, закрыть счета в банках, подготовить и подать документы в налоговую и так далее… От этого страдают сотрудники, несет издержки экономика в целом. Наша инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Инициатива "Единой России" предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии."Законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки", - заключил секретарь Генсовета ЕР.Действие проекта будет распространяться на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221011/stazh-1823141964.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822677445.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, единая россия, госдума рф, андрей турчак, владимир путин, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии, общество