https://ria.ru/20221012/biznes-1823310296.html
В ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
В ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом - РИА Новости, 12.10.2022
В ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:05
2022-10-12T11:05
2022-10-12T14:36
россия
единая россия
госдума рф
андрей турчак
владимир путин
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" внесла законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО. Речь идёт о военнослужащих, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации", - сказано в сообщении.Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями. Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него."Буквально за день-два нужно снять кассу с учета, закрыть счета в банках, подготовить и подать документы в налоговую и так далее… От этого страдают сотрудники, несет издержки экономика в целом. Наша инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется", - приводят в пресс-службе слова Турчака.Инициатива "Единой России" предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии."Законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки", - заключил секретарь Генсовета ЕР.Действие проекта будет распространяться на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221011/stazh-1823141964.html
https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822677445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, госдума рф, андрей турчак, владимир путин, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Единая Россия, Госдума РФ, Андрей Турчак, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
11:05 12.10.2022 (обновлено: 14:36 12.10.2022)
В ГД внесли проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
ЕР внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в спецоперации, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" внесла законопроект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в СВО. Речь идёт о военнослужащих, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями организации", - сказано в сообщении.
Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак
, действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями. Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него.
"Буквально за день-два нужно снять кассу с учета, закрыть счета в банках, подготовить и подать документы в налоговую и так далее… От этого страдают сотрудники, несет издержки экономика в целом. Наша инициатива позволит ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или же просто сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется", - приводят в пресс-службе слова Турчака.
Инициатива "Единой России" предоставляет мобилизованным семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица, добавили в партии.
"Законопроект будет рассмотрен и принят Госдумой в самые короткие сроки", - заключил секретарь Генсовета ЕР.
Действие проекта будет распространяться на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством РФ
.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.