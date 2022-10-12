https://ria.ru/20221012/bayden-1823521782.html
Байден не намерен встречаться с Путиным, заявили в Белом доме
Байден не намерен встречаться с Путиным, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.10.2022
Байден не намерен встречаться с Путиным, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:24
2022-10-12T20:24
2022-10-12T21:26
в мире
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карин жан-пьер
москва
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ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.Сам Байден ранее заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с Путиным."Президент (Байден. — Прим. ред.) глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение (по обмену заключенными. — Прим. ред.), которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным", — пояснила Жан-Пьер в ходе брифинга.При этом она добавила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив обмена заключенными.
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в мире, джо байден, владимир путин, сша, россия, карин жан-пьер, москва
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, Карин Жан-Пьер, Москва
20:24 12.10.2022 (обновлено: 21:26 12.10.2022)
Байден не намерен встречаться с Путиным, заявили в Белом доме
Белый дом заявил, что президент США Байден не намерен встречаться с Путиным